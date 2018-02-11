Çöpler doğanın güzelliğini gölgeledi

Gönyeli Göleti’nin etrafındaki ağaçlık alan, bazı duyarsız vatandaşlar tarafından hunharca kullanılmaya devam ediyor. Ağaçlık alanda ateş yakılıyor, çöpler gelişi güzel etrafa savruluyor, çevre adeta katlediliyor

Duygu ALAN

Gönyeli Göleti’nin etrafındaki ağaçlık alanda kirliliğin önüne bir türlü geçilemiyor. Her hafta düzenli olarak temizliği yapılan ağaçlık alan bir hafta bile temiz kalmıyor.

Duyarsız vatandaşlar, ağaçlık alanda ateş yakıyor, yediği içtiği gıdaların çöpünü etrafa savuruyor.

Ağaçlık alanda oldukça çirkin bir manzara oluşturan atıklar, yangın riski de taşıyor.

Gönyeli Göleti’nin etrafındaki ağaçlık alanda, naylon poşetten, pet şişelere, cam şişelerden, gıda atıklarına kadar birçok türden atık bulunuyor.

Alandaki mangal kömürleri ve boş alkol şişeleri ise dikkat çekiyor.

Amatör balıkçılar rahatsız

Gönyeli Göleti’nde avlanan bazı vatandaşlar, bölgedeki çevre kirliliğinden şikayet etti.

Boş zamanlarında ve tatil günlerinde hem balık keyfi yapmak hem kafa dinlemek hem de temiz hava almak için Gönyeli Göleti’ne gittiğini söyleyen amatör balıkçılar, karşılaştıkları çöp manzarası karşısında çok üzüldüklerini ve keyiflerinin kaçtığını belirtti.

Havadis’e konuşan amatör balıkçılar, “Bu doğa hepimizin lütfen onu kirletmeyelim” çağrısında bulundu.