Engelli park yerlerinin işgali engellendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Gençlik Meclisi ve Engelsiz Lefkoşa Komisyonu İnisiyatifi iş birliğinde hayata geçirdiği “Engelsiz değiliz” projesi amacına ulaştı

Duygu ALAN

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin engelli bireylerin haklarına saygı duyulmasına yönelik, ilk etapta kentin üç noktasında hayata geçirdiği “Engelsiz Değiliz” projesi, amacına ulaştı.

Engelli bireylerin fotoğraflarından oluşan “Haklarımıza Saygı” yazılı tabelaların konulduğu noktalarda engelli park yerlerinde işgal sona erdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, engelli bireylerin haklarına saygı duyulması yönelik başlatılan görsel uygulamanın kentin tüm bölgelerindeki, engelli park yerlerinde yayılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Duyarlı vatandaşlar takdir etti

LTB’nin dikkat çeken projesi, kentte çok sayıda vatandaş tarafından takdir edilirken, Havadis’e konuşan bazı vatandaşlar, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu duyarlı hareketini takdir ediyoruz ancak bu uygulama aslında acı bir de gerçeği ortaya koydu. Keşke duyarlı vatandaşlar olsaydık da bu uygulamaya gerek olmasaydı” diye konuştu.