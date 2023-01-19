Uyuşturucu hap: Dördüncü zanlı da mahkemeye çıkarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Uyuşturucu hap: Dördüncü zanlı da mahkemeye çıkarıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Katriye Denise Sürücü

(Kamalı Haber) – Polis hücresinde bulunan tutukluya uyustrucu madde vermeye çalışırken yakalanan zanlılar 1 Muhammet Dindar, 2 Seher Tualp ve 3 Fırat Tualp’in ardından zanlı Katriye Denise Sürücü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 16.01.2023 tarihinde saat 09.15 raddelerinde zanlı Katriye Denise Sürücü’nün, zanlı Muhammet Dindar aracılığı ile Merkezi Cezaevi’nden  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere görevli polise içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı.


Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturmada zanlı Katriye Denise Sürücü’nün 18 Ocak’ta tutuklandığını söyledi. Polis, söz konusu hapları cezaevinde bulunan bir tutuklunun yönlendirmesiyle zanlı Katriye Denise Sürücü’nün, zanlı Seher Tualp’den 100 adet olarak verdiğinin tespit edildiğini, zanlının ise konu hapları zanlı Fırat Tualp’ten aldığının belirlendiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının  1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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Tags:CezaevihapKatriye Denise Sürücüuyuşturucu
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