Bilim İnsanları: Titanozorlar, tıpkı kuşlar gibi üremiş

Yumurtalar kumtaşlarının içine gömülmüş vaziyetteydi. Kumtaşı örneklerinin analizi, yumurtaların bırakıldığı sırada o çevrenin ıslak bir bataklık olduğunu ve yuvaların muhtemelen bir göletin yakınında yer aldığını gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Plos One’da yayımlanan araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise yumurta içinde yumurta barındıran fosillerdi.

Bunlar, birden fazla kabuk katmanına sahip veya diğer yumurtaların içinde oluşmuş yumurtalardı.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Harsha Dhiman, “En şaşırtıcı keşif, yumurta içinde yumurtanın görüldüğü, ‘ovum-in-ovo’ adını verdiğimiz patolojik bir durumdu” diye konuştu:

Bu tür yumurtalar şimdiye dek sadece kuşlarda görülmüştü.

Bu yumurtaların genellikle hayvanlar stres altındayken ortaya çıktığı biliniyor. Ayrıca bunların tespiti, titanozorların da modern kuşlar gibi sırayla yumurta ürettiğini gösteriyor.

Dr. Dhiman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

Bu keşiften yola çıkarak titanozorların kuşlar gibi sıralı bir şekilde yumurtlamış olabileceğini varsayıyoruz.

Independent Türkçe, Gizmodo, IFL Science

Derleyen: Çağla Üren