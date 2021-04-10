Üstel: Olaya anında müdahale edildi ve gerekli tüm önlemler alındı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, YDP Kurultay’ına bir temaslının katılması üzerine BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Bakan Üstel, YDP Kurultayı’na bir temaslının katılması üzerine olaya gece saat 10.10’da müdahale ettiklerini ve salonu boşalttıklarını belirtti.

Temaslı olan bir kişinin karantina süresi dolmamasına rağmen Kurultay’a katılarak oy kullandığını kaydeden Üstel, bu kişinin evinden alınarak 14 günlük karantinaya gönderildiğini söyledi.

Bakan Üstel, temaslının kimlerle temas ettiğinin belirlenerek, tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Üstel, Kurultay’da sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanlara da ceza uygulandığını söyledi.