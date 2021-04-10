Oxford araştırması, pandeminin eğitime etkisini gözler önüne serdi

Bilim insanları, pandemi sebebiyle okulların kapanıp uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne serdi.

Oxford Üniversitesi Leverhulme Demografik Bilimler Merkezi’nden akademisyenler, 2020 ilkbaharında uygulanan ilk tecritte 8 hafta boyunca okulların kapatıldığı Hollanda’daki öğrencileri inceledi.

Hakemli bilim dergisi PNAS’te yayımlanan araştırma, uzaktan eğitimin büyük öğrenme kayıplarına yol açtığını gösterdi. Araştırmanın yazarları, ilkokul çağındaki öğrencilerin neredeyse hiç ilerleme kaydetmediğini belirtti.

Çalışma, öğrencilerin öngörülen ilerleme oranlarının ortalama yüzde 20 gerisinde kaldığını gösterdi.

Hollanda’daki uzaktan eğitim şartlarının pek çok ülkeden daha iyi olduğuna dikkat çeken akademisyenler, bu yüzden bulguların “korkunç” olduğunu söyledi. Araştırma ekibinden Dr. Per Engzell şu ifadeleri kullandı:

Öğrenciler uzaktan eğitimle ya çok az ilerleme kaydetti ya da hiç ilerleme kaydetmedi. Öğrenme kayıpları özellikle eğitim seviyesinin düşük olduğu ebeveynlerin çocuklarında yoğunlaştı. Öğrenme kaybı bu kişilerde, diğerlerine göre yaklaşık yüzde 50 daha fazlaydı.

Araştırmacılar, bulguların dünyanın geri kalanı için de geçerli olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla diğer ülkelerde durumun daha kötü olduğunu belirtiyor. Zira araştırma, teknolojik hazırlığın pandeminin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yetmeyebileceğini gösteriyor.

Frey, “Hollanda pek çok şeyi doğru yaptı. Öğretmenler ve okul yetkilileri büyük çaba sarf etti. Hükümet ek destek ve mali kaynak sağladı” dedi ve ekledi:

Okulların daha uzun süre kapalı kaldığı Birleşik Krallık gibi ülkelerde sonuçların daha ağır olması muhtemel.

Bununla birlikte Hollanda’daki bazı okullarda öğrencilerin öğrenmede çok az bir kayıp yaşadığı veya hiç yaşamadığı da tespit edildi. Vergahen, bu noktada öğretmenlere ve okullara pay çıkardı: