Araştırma: Moderna’nın Covid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech’den daha çok yan etkiye yol açıyor

CDC taraf\u0131ndan yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma, Moderna'n\u0131n Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geli\u015ftirdi\u011fi a\u015f\u0131dan daha fazla oldu\u011funu ortaya koydu.\r\nABD Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezi (CDC)\u00a0taraf\u0131ndan yap\u0131lan ve JAMA adl\u0131 online dergide yay\u0131mlanan ara\u015ft\u0131rmada, 14 Aral\u0131k 2020- 28 \u015eubat 2021 aras\u0131nda Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131\u00a0olan ki\u015filerde g\u00f6r\u00fclen yan etkiler incelendi.\r\n\r\n\u0130lk dozdan sonra\u00a0Moderna\u00a0a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olanlar\u0131n y\u00fczde 74'\u00fc yan etki g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc raporlarken,\u00a0Pfizer\/BioNTech\u00a0a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olanlar\u0131n y\u00fczde 65,4'\u00fc yan etki g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130kinci dozun ard\u0131ndan ise Moderna a\u015f\u0131s\u0131 olanlar\u0131n y\u00fczde 82'si, Pfizer\/BioNTech a\u015f\u0131s\u0131 olanlar\u0131n ise y\u00fczde 68,6's\u0131 yan etki g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bildirdi.\r\n\r\n\u00d6te yandan a\u015f\u0131 olan ki\u015filerin bildirdi\u011fi yan etkilerin \u00e7o\u011funlu\u011funun kolda a\u011fr\u0131 gibi hafif yan etkiler oldu\u011funun da alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\nAyr\u0131ca a\u015f\u0131lar\u0131n ikinci dozunun ard\u0131ndan ate\u015f ve \u00fc\u015f\u00fcme gibi yan etkilerin de daha s\u0131k g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.