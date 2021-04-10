DünyaSağlık

Araştırma: Moderna’nın Covid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech’den daha çok yan etkiye yol açıyor

11 Nisan 2021
moderna aşısı





CDC tarafından yapılan bir araştırma, Moderna’nın Covid-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.





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11 Nisan 2021


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