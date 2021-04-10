Başak: Test sonucum Pozitif

Yazgül Başak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kendisiyle temas eden personele “test yapın” çağrısında bulundu.

Başak’ın açıklaması şu şekilde:

Bugün sabah kemik ağrısı hissetiğim için test yaptırdım testimin sonucu pozitif çıkmıştır benden malzeme almaya gelen bütün görevlilerin benimle temas ettiğini düşünen herkesin en erken zamanda test yaptırmalarını rica ediyorum ben şu anda temas otelindeyim tedaviye başlandı inşallah bunu da atlatacağım Allah izni ile sağlıcakla kalın hepiniz.