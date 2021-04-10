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İngiltere’de uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız

11 Nisan 2021
ingiltere





İngiltere’de, corona virüs salgının gençlerin akıl sağlığını kritik düzeyde etkilediği açıklandı. Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nin yaptığı araştırma, depresyon ve yeme bozukluğuyla hastaneye başvuran 18 yaş altı gençlerin sayısında 2019’dan bu yana yüzde 28 artış gözlemlendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, ülkenin bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.





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11 Nisan 2021


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