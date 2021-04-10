İngiltere’de uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız

\u0130ngiltere'de, corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n gen\u00e7lerin ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kritik d\u00fczeyde etkiledi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Kraliyet Psikiyatristler Koleji\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma, depresyon ve yeme bozuklu\u011fuyla hastaneye ba\u015fvuran 18 ya\u015f alt\u0131 gen\u00e7lerin say\u0131s\u0131nda 2019'dan bu yana y\u00fczde 28 art\u0131\u015f g\u00f6zlemlendi\u011fini ortaya koydu. Uzmanlar, \u00fclkenin bir ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 kriziyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele s\u00fcrerken bilim insanlar\u0131, yakla\u015fan bir ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 krizini i\u015faret etti.\r\n\r\nUlusal Sa\u011fl\u0131k Servisi (NHS) ve Kraliyet Psikiyatristler Koleji\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada, 2019 y\u0131l\u0131nda Nisan-Aral\u0131k\u00a0aylar\u0131 aras\u0131nda 18 ya\u015f alt\u0131 292 bin 212 gencin, endi\u015fe, depresyon ve yeme bozukluklar\u0131 gibi \u015fikayetlerle hastaneye gitti\u011fi, ancak 2020 y\u0131l\u0131nda ayn\u0131 aylarda bu say\u0131n\u0131n 80 bin 226 artarak 372 bin 438\u2019e y\u00fckseldi\u011fi ifade edildi. Bu kapsamda bu \u015fikayetlerle hastaneye ba\u015fvuranlar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n 2019 y\u0131l\u0131na oranla y\u00fczde 28 artt\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. \u00d6te yandan, 2019 y\u0131l\u0131nda ayn\u0131 aylar aras\u0131nda acil m\u00fcdahale gereken gen\u00e7lerin say\u0131s\u0131 15 bin 417 olarak a\u00e7\u0131klan\u0131rken bu say\u0131 2020\u2019de 18 bin 269\u2019a y\u00fckseldi.\r\n\r\n"AKIL SA\u011eLI\u011eI KR\u0130Z\u0130N\u0130N KAPSAMI KORKUN\u00c7"\r\n\r\nKraliyet Psikiyatristler Koleji\u2019nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 krizinin kapsam\u0131 korkun\u00e7. Durum iyile\u015fmeden \u00f6nce muhtemelen \u00e7ok daha k\u00f6t\u00fcye gidecek. Sa\u011fl\u0131k hizmetleri, yard\u0131ma ihtiya\u00e7 duyan \u00e7ok say\u0131da insan taraf\u0131ndan 'istila edilme'\u00a0konusunda \u00e7ok ger\u00e7ek bir risk alt\u0131ndad\u0131r"\u00a0denildi.\r\n\r\n\r\n\r\n"SALGIN, \u00c7OCUKLARIN RUH SA\u011eLI\u011eINI BOZDU"\r\n\r\nKraliyet Psikiyatristler Koleji\u2019nde g\u00f6revli Bernadka Dubicka, s\u00f6z konusu ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 sorunlar\u0131n\u0131n salg\u0131n nedeniyle art\u0131\u015f g\u00f6sterdi\u011fini ifade etti. Dubicka, "Okullar\u0131n kapanmas\u0131n\u0131n, bozulan arkada\u015fl\u0131klar\u0131n ve salg\u0131n\u0131n neden oldu\u011fu belirsizli\u011fin \u00e7ocuklar\u0131n ve gen\u00e7lerin ruh sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinde yaratt\u0131\u011f\u0131 y\u0131k\u0131c\u0131 etkiye tan\u0131k oluyoruz"\u00a0dedi.CORONA V\u0130R\u00dcS VAKA SAYISI B\u0130R AYDA Y\u00dcZDE 212 ARTTI\r\n\r\n