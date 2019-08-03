Üstel: Maraş’ın esas sahibi Osmanlı

Turizm Bakanı Ünal Üstel önce Ankara sonra da İstanbul’da temaslarda bulundu. Üstel, Türkiye’den ayrılmadan önce de CNN TÜRK’e konuştu.

Maraş’ın esas sahibi Osmanlı” diyen Üstel, turizmde gelecek yıllara dair hedeflerini ve Ankara’dan beklentilerini de paylaştı.

Üstel, Yunanistan Başbakanı’nın suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Konstandinos Miçotakis’in geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i ziyareti sonrası yaptığı açıklamaları eleştiren Bakan Üstel, “Sayın Miçotakis yeni Başbakan oldu. O coşkuyla da Avrupa’nın şımarık çocuğu olarak bu açıklamaları yaptı” dedi.

Üstel, Yunanistan Başbakanı’na yönelik sözlerini “Sırf Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Hristiyan alemine şirin gözükmek için, Avrupa’ya şirin görünmek için böyle bir açıklama yaptı; çok yersiz ve yanlış” diyerek sürdürdü, “Bugüne kadar madem ki Türkiye işgalciydi, neden müdahale etmedi?” diye sordu.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin 9 Ağustos’ta gerçekleştirecekleri gayrı resmi görüşmeden netice beklemediklerini belirten Bakan Üstel, görüşmeye ilişkin görüşünü şöyle özetledi:

“Federasyon görüşmeleri bizim masamızdan kalkmıştır ama dünya bir kez daha görsün, o görüşme olacak ama Rum bir kez daha çözümsüzlük vurgusunu orada yine kanıtlayacak. Bu görüşmeden sonra bizim oturacağımız masada da iki devletli bir çözüm esas alınacak. Garantörlük kırmızı çizgimizdir, pazarlık konusu değildir.”

Kapalı Maraş’a ilişkin başlatılan envanter çalışmalarına da değinen Üstel, “Maraş’ın esas sahibi Osmanlıdır. Bunun bir kez daha teyit edilmesi için envanter çalışması yapılıyor. Envanter çalışması bittikten sonra, dünyaya bir takım duyurular yapılacak” ifadelerinde bulundu.