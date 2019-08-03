Çavuşoğlu: Üniversite yerleşme sonuçları geçen yılın gerisinde olmayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık görevini aldıktan sonra KKTC Yükseköğrenimde atılan adımlar ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Görevi devraldıktan sonra yükseköğrenimde birikmiş ve çözülmesi gereken ciddi sorunlar olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Denklik, yatay geçiş, kontenjan hususlarında belirsizlikler vardı. Üniversitelerimiz bu ortamdan dolayı huzursuz, tedirgin ve umutsuzdu. Geçmiş Bakanlığın YÖK ile teması olmadığı için de bu belirsizlik ortamı ortadan kalkmamış, çözüm yetisi üretilememişti. Yükseköğrenim açıkçası kaos ortamı içerisinde olumsuz bir noktadaydı.” dedi.

Görevi devralır almaz üniversiteler, mütevelli heyet başkanları ve YÖDAK’la ciddi toplantılar yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, sorunun tespiti ve çözüm önerileri hususunda veri temelli çalışmalar yaptıklarını belirterek “Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşmesi gereken hedefleri ortaya koyduk” dedi.

Çavuşoğlu, bu süreç içerisinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la uzun süren çalışma toplantıları gerçekleştirdiğini de dile getirerek, Sayın Saraç’la geçmişe dayanan iyi ilişkilerinin ve karşılıklı güven duygusunun sürece ivme kazandırdığını kaydetti.

Kısa zamanda büyük emekler harcanarak ülkemiz üniversitelerinin ve yükseköğretiminin yaşadığı sıkıntıların büyük oranda çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Denklik, yatay geçiş, tanınma, YÖKSİS ve e-Devlet’e aktarım gibi hususlarda yaşanan sıkıntıların ve belirsizliklerin bu protokol ile ortadan kalktığını; KKTC üniversitelerini kontrolsüz yatay geçişte koruyan ciddi kazanımlar elde edildiğini söyledi ve ekledi “YKS yoluyla KKTC’ye yerleşen ve ön lisans ile lisans alanından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından denklik aranmayacağı, yine bu protokolde net bir şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca YKS ile yerleşen öğrencilerin YÖKSİS üzerinden e-Devlet’e bilgi ve mezuniyetlerinin aktarılması sağlanmış, YÖK’ün YÖDAK ile birlikte kaliteye yönelik çalışmalar yapması karara bağlanmıştır.”

Bu protokol sayesinde KKTC’de verilen akademik unvanların Türkiye’de de tanınması konusunda da ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, buradaki en kritik noktanın tercih dönemi başlamadan bu protokolün imzalanabilmesi olduğunu vurguladı.

“2010 yılında da görevi devraldığımız zamanda kriz ortamı vardı. Göreve geldiğimde ortak akıl yaklaşımlarıyla KYK Yurtlarını ve burslarını KKTC’ye açıp öğrenci sayısının 40 binden günümüzdeki rakama ulaşmasının önünü açtık.” diyen Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerinin ülke ekonomisine katkısının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunun artarak devam etmesini hedeflediklerini vurgulayarak, akademik dünyanın bilimsel araştırma ve geliştirmenin üniversiteler sayesinde var olabileceğinin bilincine haiz çalışmalar ve çözümler ürettiklerini söyledi. Gelinen noktanın iyi olduğunu belirtmekle birlikte yükseköğrenimdeki bazı sıkıntıların da süreç içerisinde çözümleneceğini belirterek üniversitelerin ve öğrencilerin kuşku duymamalarını istedi.

YÖK Başkanı ile yaptığı toplantılarda KKTC üniversitelerinin bu seneki doluluk oranlarını da görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, olumlu sonuçlar doğuracağına inandığı bazı planlama ve çalışmaları YÖK Başkanı ile birlikte yürüttüğünü aktararak, imzalanan protokolle sorunların çözüme kavuşturulması, YÖK’ün Türkiye ve KKTC üniversitelerinin kontenjanlarına ilişkin rasyonel planlamaları ve yapıcı tavrı, üniversitelerin ve bakanlığımızın yürüttüğü stratejik ve planlı çalışmaların doluluk oranlarına yansımasının gecen yılın gerisinde olmayacağını, hatta ek yerleştirme sonuçlarıyla daha iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Açıklamasının sonunda YÖK ile sorunların çözümü noktasında mutabık olduklarını ve sorunların büyük bir kısmının çözüldüğünü belirten Çavuşoğlu, çözüme kavuşturulması gereken sorunlar üzerinde de çalışıp, ortak akıl yaklaşımlarıyla çözüm üretileceğinden kimsenin kuşku duymamasını söyledi ve KKTC yükseköğrenimini YÖK, YÖDAK ve üniversitelerle birlikte daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.