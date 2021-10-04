Üstel: Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı kaldırılacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ada TV’de Haluk Doğandor’un programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ünal Üstel, Ada TV’de katıldığı programda, 1 seneye yakın bir süredir devam eden 24.00 – 05.00 saatleri arasındaki Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’nın kaldırılacağını açıkladı. Üstel, kararın yarın gerçekleşecek Bakanlar Kurulu’nda alınacağını açıkladı.

Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na bu konuyla ilgili bir öneri yaptıklarını ifade ederek, turizmin önünü daha fazla açabilmek adına sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kaldırılacağını söyledi.

Üstel açıklamasında, kış mevsimine girilmesine rağmen, ülkeyi normal şartlara götürmek için çaba sarf ettiklerini de iddia ederek, hem eğitim hem de turizm alanında atılan adımlarla, sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını söyledi.

Üstel sözlerine, “yasak kalkıyor, ama kurallarla yaşamayı elden bırakmayalım. Aşılanmayan arkadaşlar varsa, onları aşı olmaları yönünde teşvik edin” diyerek son verdi.

Öte yandan, Üstel yasağın hangi şartlarda kaldırılacağına dair detaylı bir bilgi vermedi.