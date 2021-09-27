Üstel: Evladımız için elimizden gelen tüm desteği sağladık

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üstel, Asya bebeğe verilecek olan ilacın TC Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşma kapsamında olması nedeniyle, ilacı alabilmesi için Asya bebek ve tüm ailesinin TC vatandaşı yapıldığını ve tedavisine başlandığını hatırlattı.

Üstel, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi ve TC vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanması sonrasında 22 Eylül 2021 tarihinde Asya bebeğin 1. Doz ilaç tedavisine başlandığını ve diğer dozlarının da tedavi kapsamında 15 gün aralıklarla devam etmesinin planladığını belirtti.

Bakan Üstel, aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla geriye kalan diğer tüm hastane ve tedavi masraflarının da KKTC Devleti tarafından karşılanacağını hatırlattı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Ataşesinin tarafımıza aktardığı bilgilere göre hasta ve refakatçisi Ankara Şehir Hastanesi’nde bu süreçte özel bir bölümde tetkik ve tedavi edilmiştir diyen Üstel, şunları kaydetti;

24 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da bulunan sağlık ataşemizle görüşen aile taburcu olma ihtimallerinin olduğunu, ancak doktorlarının kendilerine bir süre daha Asya bebeği takip etmek istediklerini aktarmıştır. Ancak aile taburcu edilmeleri durumunda hastanın ikinci doz tedavisine kadar Ankara ‘da beklemek istediklerini de eklemiştir.