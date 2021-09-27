Güney Kıbrıs’ta 136 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 826 test sonucu 136 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 826 test sonucu 136 covid-19 pozitif vaka tespit edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 119 bin 903’e ulaştı.

^Rum Sağlık Bakanlığı 33’ü ağır olmak üzere toplan 81 covid-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini bu h astaların yüzde 74,42’sinin aşı geçmişinin bulunmadığını açıkladı. Bakanlık durumu ağır olan 33 hastanın 15’inin entübe, birinin intravenöz yoğun bakıma, 17’sinin de yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane



Bölme Hasta Sayısı Gazimağusa (21 hasta) COVID odası 15 Yoğun bakım ünitesi 6 Lefkoşa (17 hasta) COVID odası 14 Yoğun bakım ünitesi 3 Limasol (17 hasta) COVID odası 10 Yoğun bakım ünitesi 7 Larnaka (2 hasta) COVID odası 2 Baf (8 hasta) COVID odası 7 Yoğun bakım ünitesi 1 Yoğun Bakım Üniteleri (16 hasta) entübe 15 Solunum cihazı hariç 1

C. Pozitif vakalar COVID -19 (PCR testi ve hızlı antijen testi):