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Güney Kıbrıs’ta 136 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 826 test sonucu 136 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 826 test sonucu 136 covid-19 pozitif vaka tespit edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 119 bin 903’e ulaştı.
^Rum Sağlık Bakanlığı 33’ü ağır olmak üzere toplan 81 covid-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini bu hastaların yüzde 74,42’sinin aşı geçmişinin bulunmadığını açıkladı. Bakanlık durumu ağır olan 33 hastanın 15’inin entübe, birinin intravenöz yoğun bakıma, 17’sinin de yoğun bakıma alındığını duyurdu.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(21 hasta)
COVID odası
15
Yoğun bakım ünitesi
6
Lefkoşa
(17 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
3
Limasol
(17 hasta)
COVID odası
10
Yoğun bakım ünitesi
7
Larnaka
(2 hasta)
COVID odası
2
Baf
(8 hasta)
COVID odası
7
Yoğun bakım ünitesi
1
Yoğun Bakım Üniteleri
(16 hasta)
entübe
15
Solunum cihazı hariç
1
C. Pozitif vakalar COVID -19 (PCR testi ve hızlı antijen testi):