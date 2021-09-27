İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne Grand Prix Ödülü

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Perşembe günü 2021 Avrupa Miras Ödülleri/ Europa Nostra Ödülleri’nde Grand Prix Ödülü kazandı. Tören, Avrupa Kültürel Miras Zirvesi çerçevesinde Venedik’te gerçekleşti. Ödülü Teknik Komite adına Ali Tuncay ve Sotos Ktoris aldı.

Komitenin Kıbrıs Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou, Kıbrıs Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Kıbrıs halkının adanın kültürel mirası konusundaki hassasiyetleri ve Komitenin rolüne ve çalışmalarına verdikleri destek nedeniyle ödülün sahibi olduğunu söyledi.

Komitenin gerçekleştirdiği muazzam çalışma, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki işbirliği ve adadaki anıtların korunmasındaki büyük özveri için ödüllendirildiğini söyledi.

Hadjidemetriou, Komite’nin farklı dini kökenlerden gelen insanların işbirliği yapabilmeleri ve projelerinin uluslararası bir öneme sahip olabileceği ve dünyadan iyi karşılanabileceği gerçeğinden dolayı övüldüğünü söyledi.

18 ülkeden 24 kısa listeye kalan proje vardı ve bunlardan dört kazanan:

Urși Köyü Ahşap Kilisesi, Vâlcea İlçesi (Romanya), uluslararası katılımcılar arasında fikir ve bilgi alışverişine olanak tanıyan, geleneksel malzeme ve teknikler kullanılarak işbirlikçi bir şekilde restore edilmiş, 18. yüzyıldan kalma güzel bir ahşap kilise. Bu proje hem Koruma Kategorisi Ödülü hem de Kamu Tercihi Ödülü’nü kazandı.

FIBRANET – Antik Avrupa Tekstillerinde lifler (Danimarka / Yunanistan), antik liflerin bozulması hakkında yeni bilgiler sağlayan, hem arkeolojik uygulamaları bilgilendiren hem de Avrupa’nın ürettiği atıklarla başa çıkmak için çözümler ararken Avrupalılar için önemli bilgiler sağlayan yenilikçi bir araştırma projesi. moda ve tekstil endüstrileri. FIBRANET Araştırma Kategorisini kazandı.

2008 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan Kültürel Miras Teknik Komitesi (Kıbrıs), kültürel mirası uzlaşma ve barışçıl işbirliği için güçlü bir araç olarak kullanarak 70’in üzerinde anıtı başarıyla restore etti. Teknik Komite, Örgütler ve Bireyler Kategorisine Göre Mirasa Adanmış Hizmet ve Suçlu Bir Tarafın İcadı, Trento (İtalya), tarihsel bir anti-Semitizm vakasının Türkiye’deki ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük hakkındaki çağdaş konuşmalarla ilişkisini gösteren örnek bir serginin zirvesinde yer aldı. bugünün Avrupa’sı, propaganda ve sahte haberlerin gücü hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik ediyor. Buradaki Kategori Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme idi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli mesajında, kazananların her birinin Avrupa’nın zengin kültürel mirasının korunmasına, korunmasına ve tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi.

Teknik Komite, ada genelinde Apostolos Andreas Manastırı, Othellos Surları, Bizans kiliseleri, camiler ve su kemerleri dahil olmak üzere 70’den fazla proje gerçekleştirdi.

Hadjidemetriou Kıbrıs Haber Ajansına Salamina mozaikleri, Panagia Kyra Kilisesi, Vatyli’deki Agios Georgios, Agia Marina ve Acheritou’da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Panagia Kyra eskiden bir manastır kilisesiydi ve Panagia Angeloktisti Kilisesi’ne eşdeğer Kıbrıs’taki en önemli anıtlardan biri. Kemeri ve kubbesi ilk ve orta Bizans dönemlerine aittir.

Bizans dönemine ait bir diğer kilise olan Agios Sergios ve Vackhos’ta da yakında çalışmalara başlanacak.