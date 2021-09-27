Dünya
Almanya, ilk kez parlamentoya trans milletvekilleri gönderdi
Her ikisi de Yeşiller’den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik, parlamentoda ilk kez trans temsilini ‘tarihi zafer’ olarak değerlendirdi.
Almanya’da dünkü genel seçimlerde parlamentoya ilk kez trans milletvekilleri girdi. 2017’de yüzde 8.9 olan oy oranını 2021’de 14.8’e çıkararak üçüncü parti olan Yeşiller’den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik, parlamentoda trans temsilini ‘tarihi zafer’ olarak yorumladı.
Reuters’e konuşan Tessa Ganserer (44), “Bu, sadece Yeşiller için değil, aynı zamanda trans-özgürlük hareketi ve tüm kuir (queer) topluluğu için de tarihi bir zafer” dedi.
Sonuçların ‘açık ve hoşgörülü bir toplumun sembolü olduğunu’ dile getiren trans vekil, ‘öncelik listesinin başında kimlik belgelerinde cinsiyet değişikliğinin onaylanması prosedürünün kolaylaştırılmasının bulunduğunu’ belirtti.