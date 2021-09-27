Almanya, ilk kez parlamentoya trans milletvekilleri gönderdi

Almanya’da dünkü genel seçimlerde parlamentoya ilk kez trans milletvekilleri girdi. 2017’de yüzde 8.9 olan oy oranını 2021’de 14.8’e çıkararak üçüncü parti olan Yeşiller’den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik , parlamentoda trans temsilini ‘tarihi zafer’ olarak yorumladı.

Reuters’e konuşan Tessa Ganserer (44), “Bu, sadece Yeşiller için değil, aynı zamanda trans-özgürlük hareketi ve tüm kuir (queer) topluluğu için de tarihi bir zafer” dedi.