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51’i yerel, 63 COVİD-19 pozitif vaka

27 Eylül 2021
KKTC'de covid-19





KKTC’de son 24 saatte yapılan 25.417 test sonucunda 51’i yerel, 63 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 50 kişi de taburcu edildi.

 

KKTC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 25.417 test sonucunda 51’i yerel 63 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını ve 50 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.



 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.

 

23  kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

 

27 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.417

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

 

Yerel Vaka Sayısı: 51

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .868.999

 

Toplam Vaka Sayısı: 19.302

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.302

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 924

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 865

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5584

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 848

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7920

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 55.389





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27 Eylül 2021


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