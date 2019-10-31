Üstel: Dünyanın dört bir yanından turist gelmesi için çalışıyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC’ye dünyanın dört bir yanından turist gelmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Güney Kıbrıs her anlamda aleyhimize çalışıyor ama Türkiye her yerde yanımızda.2020’de turizm daha iyi olacak” dedi.

Verilen bilgiye göre, Üstel, TV Güneş’te katıldığı programda bakanlığın çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ULAŞIMDA CİDDİ SORUN VAR… 4 SAATLİK YOL 9 SAATE ÇIKIYOR”

Üçüncü ülkeden KKTC’ye gelecek turistlerin ilk olarak Türkiye’ye indiğini, burada 2-3 saat bekledikten sonra KKTC’ye geldiğini anımsatan Ünal Üstel, Kıbrıs müzakereleri kapsamında 2017’de Crans Montana’da gerçekleşen görüşmelerden önce durumun böyle olmadığını kaydetti.

Üstel, “Ulaşımda ciddi sorun var. Eskiden İngiltere’den kalkan ve KKTC’ye gelen bir uçak Türkiye’de yarım saat beklerdi. 2017’den sonra bu değişti. Avrupa’nın şımarık çocukları Güney komşularımız siyasi baskılarıyla bizi engelledi. Türkiye’ye inen uçak da yolcu değişiyor. 4 saatte gidilecek yol 9 saate çıkıyor.”

Ünal Üstel, Avrupa’dan ülkeye gelmek isteyenleri 2010’da turizm teşvik sistemiyle desteklemeye başladıklarını, o destek sayesinde Avrupa’nın her yerinden az sayıda da olsa turistlerin KKTC’ye geldiğini söyledi.

“Hedef Uzak Doğu’dan insanların da KKTC’ye gelmesini sağlamak” diyen Üstel, bunun için fuarlara katıldıklarını belirtti.

Türkiye ile yapılan çalışmalara da değinen Bakan Üstel, Antalya turizmini örnek gösterdi, 20 milyon hedefi olduğunu anımsattı. Antalya’ya dünyanın her yerinden insanın geldiğini belirten Turizm Bakanı Üstel, uzak yerden geldikleri için turistlerin burada 12 gün tatil yaptığını söyledi.,

“ANTALYA’DA KENDİMİZİ ÇOK İYİ TANITTIK, SADECE BATI DEĞİL, ASYA PAZARINA DA YÖNELDİK”

Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye, kendisine gelen turistlerin KKTC’ye gelmelerini de sağlayacak şekilde çözüm üretti. Antalya’da kendimizi çok iyi tanıttık, sadece batı değil, Asya pazarına da yöneldik. 7 gün geldiği destinasyonda konaklayacak, 4-5 gününü KKTC’de konaklayacak.”

Ünal Üstel, çok zor şartlarda turizm yaptıklarını vurgulayarak, Güney Kıbrıs’ın KKTC’yi dünyaya farklı anlattığını söyledi.

“2020’DE TURİZM DAHA İYİ OLACAK”

Üstel, “Bizim görevimiz hem ülkemizi tanıtmak, hem de yaşadıklarımızı anlatmak. Her şeye rağmen turizmle uğraşan insanımız ülkeye bu şartlarda turist getiriyor. Bizim yanımızda sadece duran Anavatan Türkiye’dir. Anavatanımız sayesinde giremediğimiz yerlere de giriyoruz. 2020’de turizm daha iyi olacak” dedi.

Yeni havalimanın açılmasının öneminde vurgu yapan Üstel, “Temennimiz 2020 Haziran’da havalimanımız açıldığında Hindistan’dan dahi büyük gövdeli uçaklar gelmesidir. Açılmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.