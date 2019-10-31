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Hükümetin bilgilendirme ve istişare toplantısı Girne’de yapılıyor

31 Ekim 2019

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında Perşembe günleri başlatmış olduklar bölge ziyaretlerini sürdüyor…

Tatar ve Bakanlar Kurulu üyelerinin bu haftaki ziyareti Girne..

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri, iki partinin milletvekillerinin katılımıyla, “Ülkeye Hizmet Yolunda Girne’deyiz” sloganı ile bu akşam Girne’de GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde halkla bir araya geldi.

Girne ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda, Girne halkının sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direkt iletme fırsatı bulacak…



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