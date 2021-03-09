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Üstel: Covid-19 tedavisi gören toplam hasta sayısı 66

9 Mart 2021
ünal üstel





Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de katıldığı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Üstel Acil Durum Hastanesi’nde şu an 64 kişinin covid-19 tedavisi gördüğünü, yoğun bakımda ise 4 hastanın bulunduğunu söyledi. Üstel, bugün 2 kişinin taburcu olmasıyla yoğun bakımdaki hasta sayısının 2’ye düştüğünü açıkladı.

Üstel, “hasta sayısının düşmesi normaldir. taramaları yaptığımız sürece ve sektörleri açarken denetimleri yaptığımız sürece bulaşma düşecek.” dedi

 





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9 Mart 2021


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