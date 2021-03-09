New Yorklu bir kadın banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu

ÇÖP TORBALARI VE SU ŞİŞESİ BULDU

Tüyleri diken diken eden gizli dairede Hartsoe, açık pencereler ve bir yığın çöp torbası buluyor.

Ayrıca “yaşam belirtisi” olarak adlandırdığı boş bir su şişesi görüyor ve karanlık odaları dolaşıyor.

New York dergisine açıklamaya yapan Hartsoe, “Özellikle su şişesi bulduğum için birilerinin dairede olmasını bekliyordum ve bu kesinlikle beni endişelendiriyor” dedi.

DAİRE HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Ancak yetkililer tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmanın ardından, çürük zemin ve açıktaki boruların alanın uzun bir süre yaşamaya elverişli olmadığını ortaya çıkardı ve kimse bulunamadı.

Öte yandan, dairenin varlığı hala gizemini koruyor. Bina yöneticileri, gizli alanın varlığından haberdar olmadıklarını söyledi.