Mado ve Waycup personeline gıda denetimi ve hijyen eğitimi

Mado ve Waycup açılıma hazır. Mado ve Waycup personeline, Korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemler ile ilgili, Dr. Hüseyin Değirmenciden Gıda denetimi, Hijyen ve Covid-19 eğitimi verildi. Sağlık üst kurulunun açılma kararından sonra, çok uzun süredir kapalı olan ve büyük sıkıntılar içinde olan Restoran ve Cafe sektörü, bir daha kapanmamak için tüm tedbirleri alıyor.

Lefkoşa Dereboyunun en Lezzetli mekanlarından Mado ve Kahveleri, tatlıları ve Dekoru ile gençliğin yeni trendi Waycup Coffee personeline, Gıda Güvenliği ve Mikrobiyolojisi Uzm. Dr. Hüseyin Değirmenci tarafından, Covid-19 da alınacak tedbirler ve gıda güvenliği konusunda eğitim verildi.