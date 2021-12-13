Uslu teminata bağlandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp eden Kemal Uslu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, olguları aktardı. Polis, zanlı Kemal Uslu’nun (E-40), 11.12.2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi Darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.12.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Rakı Müzeyyen isimli meyhane önünde Girne’de sakin eşi B.U.(K- 35) ile RZ 224 plakalı araç içerisine bindikten sonra aralarında çıkan tartışmaya müteakip adı edilenin yüzüne başına boynuna yumruk atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirilmiş olup darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının 12 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, mesele ile başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.