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Usar: İskele’deki iki yurttaşın temas edip hastalandığı kaynak tespit edildi

17 Nisan 2020

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskele Bölgesindeki ileri yaş iki yurttaşın temas edip hastalandığı kaynak tespit edildiğini söyledi. Usar’ın paylaşımı şöyle;

“İskele Bölgesindeki ileri yaş iki yurttaşımızın temas edip hastalandığı kaynak tespit edildi. Kaynağın Mağusa Devlet Hastanesi’nde aynı odada bulundukları başka bir hasta olduğu söyleniyor. Öncelikle her üçüne de acil şifalar diliyorum. Şimdi kaynağın ülkeye ne zaman girdiği, virüsü kimden aldığı, taburcu olduktan sonra kimlerle temas ettiği sorularının yanıtlarına ulaşmak gerekiyor. Temas zincirini kırmak her kişinin peşinen pozitif olduğunu kabul ederek davranmakla mümkündür.”



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