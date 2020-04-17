DünyaSpor

UEFA 23 Nisan’da yeniden toplanıyor

17 Nisan 2020

UEFA, 23 Nisan’da 55 ülke federasyonuyla toplantı yapacak. Peki, bu görüşmede neler konuşulacak?

Futbol, koronavirüs salgını nedeniyle Nikaragua ve Belarus dışındaki liglerde durdu. Önümüzdeki hafta yarıda kalan sezonların geleceğini netleştirmek için UEFA ve 55 ülke federasyonu, bir toplantı yapacak.

UEFA, toplantıda sezonu şu anki hâliyle tescil etmek isteyen ülkelerin olup olmadığını soracak ve o ülkeleri durumlarını inceleyerek bir karara varacak.

UEFA

Öte yandan yaz aylarında bitirilmesi planlanan Avrupa Kupaları’nın Ağustos sonuna kadar kesinlikle bitirilmesinin planlandığı ülkelere iletilecek. İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için 29 Ağustos ve Avrupa Ligi için, 26 Ağustos tarihleri öne çıkarılıyor.

Eğer salgının etkisi belirli düzeylerde azalırsa Temmuz ve Ağustos aylarında çeyrek final ve yarı final maçları rövanş formatında oynanacak. Aksi durumda ise “Final Eight” benzeri tarafsız sahada tek maç formatı uygulanacak. (Eurosport)



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere’de tarım işçileri için özel uçuşlar düzenleniyor

İngiltere’de tarım işçileri için özel uçuşlar düzenleniyor

16 Nisan 2020
Photo of İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

15 Nisan 2020
Photo of Fatih Terim koronavirüsü yendiğini duyurdu

Fatih Terim koronavirüsü yendiğini duyurdu

15 Nisan 2020
Photo of Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

15 Nisan 2020
Photo of Futbolculardan açıklama:Sağlık sorunu yaşarsak vebali izin verenlerindir

Futbolculardan açıklama:Sağlık sorunu yaşarsak vebali izin verenlerindir

15 Nisan 2020
Photo of BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

15 Nisan 2020
Photo of Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

15 Nisan 2020
Photo of Evde Kal Spor Yap 27.gün

Evde Kal Spor Yap 27.gün

15 Nisan 2020
Photo of Kovid-19 AB’ye pahalıya patladı

Kovid-19 AB’ye pahalıya patladı

15 Nisan 2020
Photo of Covid-19’un Avrupa’ya maliyeti

Covid-19’un Avrupa’ya maliyeti

15 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı