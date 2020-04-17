UEFA 23 Nisan’da yeniden toplanıyor

UEFA, 23 Nisan’da 55 ülke federasyonuyla toplantı yapacak. Peki, bu görüşmede neler konuşulacak?

Futbol, koronavirüs salgını nedeniyle Nikaragua ve Belarus dışındaki liglerde durdu. Önümüzdeki hafta yarıda kalan sezonların geleceğini netleştirmek için UEFA ve 55 ülke federasyonu, bir toplantı yapacak.

UEFA, toplantıda sezonu şu anki hâliyle tescil etmek isteyen ülkelerin olup olmadığını soracak ve o ülkeleri durumlarını inceleyerek bir karara varacak.

UEFA

Öte yandan yaz aylarında bitirilmesi planlanan Avrupa Kupaları’nın Ağustos sonuna kadar kesinlikle bitirilmesinin planlandığı ülkelere iletilecek. İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için 29 Ağustos ve Avrupa Ligi için, 26 Ağustos tarihleri öne çıkarılıyor.

Eğer salgının etkisi belirli düzeylerde azalırsa Temmuz ve Ağustos aylarında çeyrek final ve yarı final maçları rövanş formatında oynanacak. Aksi durumda ise “Final Eight” benzeri tarafsız sahada tek maç formatı uygulanacak. (Eurosport)