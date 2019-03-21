Magazin

Ünlüler ödüle doydu

21 Mart 2019

YILDIZLARI TÖRENDE BULUŞTURDU: “19.İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”ne katılan sanatçılar arasında Hülya Koçyiğit, Yıldırım Mayruk, Gonca Vuslateri, Şahin Irmak, Yılmaz Morgül, Ebru Şallı, Turgay Tanülkü, Berk Oktay, Yusuf Sezgin, Berhan Şimşek, Coşkun Sabah, Kerem Alışık, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu, Koray Avcı,Tuğba Altıntop gibi isimler dikkat çekti
İnternet medyasında 19. yılını kutlayan magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “19.İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”, önceki gece Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. Ana Sponsorluğunu Mc Adam’s By Adem Oral’ın üstlendiği ve “Magazin Oskarları” olarak da anılan ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konuyu da gündeme taşıyan gecenin bu yıl ki başlığı ise “Eğitim” oldu. YEKÜV Vakfı ile birlikte bu konu da iş birliği yapılırken, eğitim alanındaki sosyal projelere de ödüller verildi.

Törenin sunuculuğunu Banu Noyan ile ünlü oyuncu Cem Özer birlikte yaptılar. Number Gece ünlü sanatçıların“Kırmızı Halı” geçişi ile başladı. Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konunun da gündeme taşındığı gecede bu yıl eğitim konusu işlendi. Çeşitli mesajlar verildi.

Ödül törenine ödül alan ve davetli olarak katılan isimler arasında Hülya Koçyiğit, Yıldırım Mayruk, Gonca Vuslateri, Şahin Irmak, Yılmaz Morgül, Ebru Şallı, Turgay Tanülkü, Berk Oktay, Yusuf Sezgin, Berhan Şimşek, Coşkun Sabah, Kerem Alışık, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu, Koray Avcı,Tuğba Altıntop, İlyas Yalçıntaş, Yudum davete katılanlar arasında yer aldılar.

Etiketler


İlgili Makaleler

Sıla’dan “Acı” dolu turne

21 Mart 2019

Sahneye yine Şahin yükseliyor

21 Mart 2019

Evan klip için kolları sıvadı

21 Mart 2019

Podyumlar tazelendi

21 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı