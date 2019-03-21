Ünlüler ödüle doydu

YILDIZLARI TÖRENDE BULUŞTURDU: “19.İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”ne katılan sanatçılar arasında Hülya Koçyiğit, Yıldırım Mayruk, Gonca Vuslateri, Şahin Irmak, Yılmaz Morgül, Ebru Şallı, Turgay Tanülkü, Berk Oktay, Yusuf Sezgin, Berhan Şimşek, Coşkun Sabah, Kerem Alışık, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu, Koray Avcı,Tuğba Altıntop gibi isimler dikkat çekti

İnternet medyasında 19. yılını kutlayan magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “19.İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”, önceki gece Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. Ana Sponsorluğunu Mc Adam’s By Adem Oral’ın üstlendiği ve “Magazin Oskarları” olarak da anılan ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konuyu da gündeme taşıyan gecenin bu yıl ki başlığı ise “Eğitim” oldu. YEKÜV Vakfı ile birlikte bu konu da iş birliği yapılırken, eğitim alanındaki sosyal projelere de ödüller verildi.

Törenin sunuculuğunu Banu Noyan ile ünlü oyuncu Cem Özer birlikte yaptılar. Number Gece ünlü sanatçıların“Kırmızı Halı” geçişi ile başladı. Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konunun da gündeme taşındığı gecede bu yıl eğitim konusu işlendi. Çeşitli mesajlar verildi.

Ödül törenine ödül alan ve davetli olarak katılan isimler arasında Hülya Koçyiğit, Yıldırım Mayruk, Gonca Vuslateri, Şahin Irmak, Yılmaz Morgül, Ebru Şallı, Turgay Tanülkü, Berk Oktay, Yusuf Sezgin, Berhan Şimşek, Coşkun Sabah, Kerem Alışık, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu, Koray Avcı,Tuğba Altıntop, İlyas Yalçıntaş, Yudum davete katılanlar arasında yer aldılar.