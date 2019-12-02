Ünlü sanatçıların yılbaşı konser ücretleri belli oldu!

Yılbaşı için hazırlıklara başlayan birçok sanatçının rotası ve alacağı ücretler ortaya çıkmaya başladı. 31 Aralık’ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti ise Megastar Tarkan alacak. Megastar ülkemizde vereceği konser karşılığında tam 2 milyon TL alacak.

Rekor megastar’da

2020 yılına doğru geri sayım başlarken yılbaşı konserleri için ünlü isimlerin de takvimi belli olmaya başladı. Konserleri dolup taşan ve bir sonraki konseri dört gözle beklenen Pop müziğinin mega starı Tarkan, ülkemizde hayranlarını coşturmak için 2 milyon TL alacak.

Hadise ikinci sırada

Listenin ikinci sırasında ise geçen yılın birincisi Hadise var. Yine adamızda sahne alacak olan Hadise, 800 bin TL kazanacak.

Ebru da adamızda

Aynı Hadise ve Tarkan gibi yeni yılın ilk gecesinde ülkemizde sahnede olacak olan arabesk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 600 bin TL alacak.

Diva 500 Bin TL alacak

Sapanca’da sahne alacak Türk Sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy ise yılbaşı için, 500 bin TL kazanacak. Sibel Can da yeni yılı ülkemizde karşılayacak. Can, vereceği konser için 500 bin TL alacak.

Yılbaşında da izdiham olacak

Zaman zaman konserlerinde izdiham yaşanan pop müziğinin en sevilen sanatçılarından biri olan Yıldız Tilbe de 31 Aralık akşamı ülkemizde dinleyicileriyle buluşacak. Tilbe, konserden 500 bin TL kazanacak.

Gülşen 450 Bin TL kazanacak

Oğlunun eğitimi için Londra’ya yerleşen Gülşen de yeni yılda adamızda sahne alacak isimlerden biri. Gülşen, sahneden 450 bin TL alacak.