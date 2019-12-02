Selami Şahin, “Nerde Akşam Orda Sabah” dedi

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Türkiye’nin ünlü sanatçışarından Selami Şahin, Girne’de sahne aldı. Unutulmaz eserlerini seslendiren sanatçının son animasyon klip şarkısı “Nerde Akşam Orda Sabah” dinleyenlerden büyük ilgi gördü. Selami Şahin, yoğun istek üzerine şarkıyı bir kere daha seslendirdi. Usta sanatçı, yoğun alkış ve ilgi ile karşılandığı duygulandı

Türkiye’nin usta sanatçısı Selami Şahin, önceki akşam Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Gecede salonu dolduran yaklaşık 1000 kişiye unutulmaz eserlerini seslendiren sanatçının son animasyon klip şarkısı “Nerde Akşam Orda Sabah” dinleyenlerden büyük ilgi gördü. Selami Şahin, yoğun istek üzerine şarkıyı bir kere daha seslendirdi. Usta sanatçı, yoğun alkış ve ilgi ile karşılandığı duygulandı.

Sahne öncesi soruları yanıtladı

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin: “Ayda 7-8 konser veriyorum. Sahneye her çıktığımda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Müziğe aşığım, o gücü veriyor bana.’’ şeklinde konuştu.

“Kendimi evimde gibi hissediyorum”

Kıbrıs’ta sahne aldığımda kendimi evimde gibi hissediyorum diyen Selami Şahin’e animasyon klibi sorulunca: ”Oğlum Emirhan geldi ve dedi ki ‘Baba Nerede Akşam Orada Sabah şarkısına klip çekelim. Sen hiç karışma, ben sana sürpriz yapacağım.’ Çalışmalarını bitirdikten sonra beni bir akşam yemeğe çağırdı ve animasyon klibini izleterek bana sürpriz yaptı.’’ diye konuştu.

“Yapılmamışı yaptık”

Yapılmamışı yaptığımız için geri dönüşleri çok güzel oldu diyen Selami Şahin: “Yolda görenler bile beni çevirip ‘Hiç böyle bir klip beklemiyorduk, çok güzel olmuş.’ diye yorum yaptılar. Bu da beni çok gururlandırdı.” dedi. Yaptığımız çalışma diğer sanatçılara örnek olacak diyen duayen isim: ”İnanıyorum ki diğer sanatçı arkadaşlarımız da bundan sonra animasyon klibi çekecekler, ve çocuklarımla çalışacaklar. Bununla da gurur duyarım.” sözlerini ekledi.

“Kimseye de kırılmadım”

Geçmişte şarkı sözlerinin izinsiz alındığına değinen Şahin:” Daha yeni yaptığım besteleri, bulunduğum arkadaş ortamlarında anlattığım zaman, albümüme koymadan diğer söz yazarları besteleri piyasaya sürüyordu. Bu durumlardan sonra bestelerimi kimseyle paylaşmadım. Kimseye de kırılmadım çünkü çıkmamış bestelerimi paylaşmak benim hatamdı.” dedi. Playback yapan şarkıcılara saygım var diyen Şahin:” Kimseyi küçük büyük görmem ama canlı okumak seyirciyle iç içe söylemek çok farklı bir şeydir.” dedi.