Üniversitelere gelecek öğrenci sayısı arttı ama…

KKTC’deki üniversitelere Türkiye’den gelecek öğrencilerin sayısında geçen yıla göre %9’luk bir artış oldu. Elbette bu durum sevindirici… Tercih sonuçları açıklanmadan genel kanı öğrenci sayısının azalacağı yönündeydi ancak bu böyle olmadı. Ancak samimiyetle söylüyorum ki ben beklenenin aksine daha fazla bir artış bekliyordum. Elbette bunun nedenlerini açıklayacağım. Birincisi dünyayı kasıp kavuran covid-19’u KKTC, daha çok Temmuz ayı ile birlikte hissetmeye başladı. Bildiğiniz gibi Mart ayının ortasından itibaren ülkede covid dolayısı ile her şey durmuştu. Yaklaşık 75 gün ülkede covid vakasına rastlanmamıştı. Ta ki Temmuz’da karantinasız girişlerin başlayacağı güne kadar… Peki bu durum Türkiye’den gelecek öğrencileri nasıl etkiledi? Bildiğiniz gibi YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi Temmuz ayının ilk iki haftasıydı. Siz Türkiyeli öğrenci olsanız vaka sayısı her gün 1500 civarında olan Türkiye’de mi öğrenim görmek istersiniz yoksa vaka sayısı Temmuz’a kadar 75 gün sıfır vaka olan KKTC’de mi? Kanaatimce vaka sayısının düşük olması Türkiyeli öğrencileri KKTC’ye yönlendirdi. Yalnız şunu söylemek gerek tercih zamanı şimdi olsaydı Türkiyeli öğrenciler ayni şekilde mi düşünürdü emin değilim.

Türkiyeli öğrencilerin KKTC’yi tercih etmelerinde en büyük etkenlerden biri de burs sistemidir. Üniversitelerimizin birçoğu çok ciddi oranda burs vermektedir. KKTC’yi tercih eden öğrencilerin en az %70’i burslu öğrencidir. Keşke KKTC’yi tercih eden öğrencilerin kaliteden dolayı üniversitelerimiz tercih ettiklerini söyleyebilseydim. Her şeye rağmen gelecek olan öğrenci sayısına sevindik. Ancak erken sevinmeyelim. Unutmayalım ki bu öğrenciler sadece üniversitelere kayıt hakkı kazandı. Bu onların KKTC’ye gelecekleri anlamı taşımamaktadır.

Bu aşamadan sonra yapılması gerekenler çok daha önemli… Bu öğrencileri ülkeye getirmenin yollarını aramak gerekiyor. Birincisi sağlık yönünden bu gençlerin tercih yaptığı dönemden çok daha gerideyiz. Vaka sayımız artmış. Elbette bu endişe yaratan bir durumdur. Peki bu öğrencileri adaya getirecek ulaşım ağımız tamam mı, yoksa her gün başka karar alan bir hükümet mi var karşımızda? 1 Ekim’de üniversitelerin açılacağını düşünürsek, binlerce öğrencinin gelişine hazır mıyız? Bu anlamda hem Sağlık Bakanlığı’na hem de Ulaştırma Bakanlığı’na büyük görevler düşmektedir.

Bir küçük uyarı da üniversitelere… Unutmayalım ki online eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Bu aşamada üniversitelerin “online eğitim yapacağım” demesi öğrencilerin olduğu yerde kalmasına neden olacaktır. Bu ülkede 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi vardır. Bunların 85 bini yabancı öğrencidir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı şu anda ada dışındadır. Onları okullar açıldıktan sonra ülkeye getiremezsek, üniversiteler ne doğru dürüst eğitim verebilir, ne de KKTC’de ekonomi ayakta kalabilir. Beğensek de beğenmesek de üniversiteler artık bu ülkede bir sektör halindedir ve piyasa bu durumdan ciddi etkilenmektedir. Bu yaz döneminde hem Oxford hem de Cambridge kentlerini ziyaret etme şansım oldu. Her iki şehirde de covid dolayısı ile öğrenci olmadığı için hayalet şehir konumundaydılar. Sokaklarda insan yoktu. KKTC’nin de bundan farkı yoktur. Sokakta öğrenci yoksa hayat durur, piyasa ölür. Esnafın söylediği gibi “yaprak kıpırdamaz”.

Dolayısı ile kağıt üstünde Türkiye’den gelecek öğrenci sayısında artış görünebilir. Bunun gerçeğe dönüşmesi için hem hükümetin hem de üniversitelerin yapması gerekenler daha bitmemiştir.