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Kağan Öder: Efsanede oynamak heyecanlı

31 Ağustos 2020
kağan öder
Kağan Öder

Çetinkaya, Darüşşafaka alt yapısında uzun süre forma giyen Kağan Öder’i oynatmaya hazırlanırken genç oyuncu Havadis Spor’a konuştu…

Haber: Tonguç KOTAK

 

Ülke basketbolumuzun önemli ismlerinden Fatoş Anıl Öder ve Gökmen Öder’in oğlu Kağan Öder, 5 yıl sonra yeniden KKTC’ye döndü ve bu sezon Çetinkaya forması ile kendisini liglerde izleyeceğiz.

Öder, yeniden döndüğü KKTC’de yeni sezon ile ilgili olarak Havadis Spor’a açıklamalarda bulundu.

 

Tekrar dönmek güzel

Kağan Öder, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Tekrar KKTC’ye gelmekten ötürü çok mutluyum. KKTC basketbolunu yakından tanıyorum. Çocukluk arkadaşlarım hep burada. Onların da basketbola devam etmeleri ayrıca beni mutlu etti tabi. Türkiye’de geçirdiğim 5 senede birçok tecrübe kazandım. Kendimi her yönden geliştirme olanağı buldum. Planlarımızda eğitim hayatımı ve basketbolu birlikte götürmek var. O bakımdan gelecek sene neler olacak göreceğiz. Ben özelimde Türkiye’den aldığım idman disiplinini, fitnessde Selim Şen, basketbolda da Kadri Alagöz ile pekiştirmek, daha üst seviyelere hazır olmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

“TEKRAR ÜLKEMDE OLMAK GÜZEL”:  Kağan Öder, “Tekrar KKTC’ye gelmekten ötürü çok mutluyum. KKTC basketbolunu yakından tanıyorum. Türkiye’de geçirdiğim 5 senede birçok tecrübe kazandım. Ancak tekrar ülkemde olmak güzel” dedi

Efsande oynamak heyecan verici

Sarı kırmızılı camia konusunda da konuşan Kağan Öder şunları söyledi: “Çetinkaya konusunda gelince. KKTC’de “Efsane” olarak ün yapmış bir camiada olmak tabi ki heyecan verici. Hele de bir dönem babamın da koçluk yaptığı takıma ve ülke basketboluna verdiği emeklerin ne denli izler bıraktığını takıma geldiğimde gördüm. Bu da bana ayrı bir baskı oluşturuyor. Bu bana itici güç oluyor. Bizler hem sportif hem de spor ahlaki yönden örnek olacak biçimde hareket edip bizlere güvenen önce Çetinkaya yönetimine sonra da Kadri Alagöz hocama teşekkür ediyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi gider göze hoş gelen, heyecanlı, camiaya layık bir performans ortaya koyarız.”


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