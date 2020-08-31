Diğer SporlarSpor

Okçular açık alanda yarıştı

31 Ağustos 2020
Okçuluk

Okçuluk federasyonu tarafından organize edilen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler yarışması tamamlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumartesi günü düzenlenen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerindeki Okçuluk Yarışması Federasyona ait yenilenen tesis konsepti içerisinde ilgi ile izlendi. Organizasyon,  Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu üyesi Turgut Karamanoğlu ile yanlarındaki heyetin katılımları ve Federasyon yetkilileri tarafından müsabaka neticesinde dereceye giren Sporclara Ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Dereceye giren Sporcuların isimleri şöyle;

 

Süper Minik Kız;

1.Irmak Erdoğmuş

2.Güneş Hacıoğluları

3.Feyza Çoğun

 

Süper Minik Erkek;

1.Rüzgar Özselim

2.Mustafa Özer

3.Özüm Çelik

 

Olimpik Minik Kız;

1.Tanem Ulvi

2.Nisa Kırmızıyüz

3.Aleyna Bakkal

 

Olimpik Minik Erkek;

1.Artun Gümüşok

2.Kuzey Deniz

3.Çağan Varol

 

Olimpik Yıldız Kız;

1.Naşide Sultan Parlak

2.Raziye İklim Abiç

3.Hilal Canbolat

 

Olimpik Yıldız Erkek;

1.Mustafa Soygazi

2.Cemal E. Lord

3.Arda Karlık

 

Makaralı Yay Yıldız Erkek;

1.Yusuf Akar

2.Halil Çelik

3.Sarp Şen

 

Makaralı Yay (Yıldız Kız –Genç Erkek – Genç Kız);

1.Mustafa Akar

2.Erin Çiftçi

3.Busenur Alıcı

 

Olimpik Yay Genç Kız;

1.Gülay Araz

Olimpik Genç Erkek;

1.Mustafa Alpcan

2.Berkant Akdemir

3.Deren Partalgı


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Raif Vangöl potadan sorumlu

Raif Vangöl potadan sorumlu

27 Ağustos 2020
Photo of Cimnastik federasyonu çatısı değiştiriliyor

Cimnastik federasyonu çatısı değiştiriliyor

27 Ağustos 2020
Photo of Badmintonda Challenge ödülleri verildi  

Badmintonda Challenge ödülleri verildi  

27 Ağustos 2020
Photo of Ersoy Birkan anı turnuvası başladı

Ersoy Birkan anı turnuvası başladı

27 Ağustos 2020
Photo of TFF Süper Lig fikstürü çekildi

TFF Süper Lig fikstürü çekildi

26 Ağustos 2020
Photo of Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe’de

Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe’de

26 Ağustos 2020
Photo of Yenicami’de Ali Vehid yeniden başkan

Yenicami’de Ali Vehid yeniden başkan

26 Ağustos 2020
Photo of Doğan, Billy Michael ile anlaştı

Doğan, Billy Michael ile anlaştı

26 Ağustos 2020
Photo of Kaymaklı Özgür Ongun’u aldı

Kaymaklı Özgür Ongun’u aldı

26 Ağustos 2020
Photo of MTG ve Mesarya transfer masasında

MTG ve Mesarya transfer masasında

26 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı