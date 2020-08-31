Covid-19 hastalarında sıklıkla tromboz görülüyor. ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, özellikle entübe hastalarda kan incelticiler Covid-19’u atlatma şansını artırıyor…
ÖLÜM RİSKİ AZALIYOR
Kan inceltici ile tedavi edilen hastalarda bu yüzden komplikasyon görülmesi oranı yüzde 3, tedbir amaçlı kan inceltici alanlarda ise komplikasyonlara rastlanma oranı yüzde 2 olarak tespit edildi.
TIP DÜNYASI ARAŞTIRMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?
Kan incelticilerin Covid-19 hastalarındaki olumlu etkisi konusunda yine Mount Sinai Hastaneler Grubu hekimlerinin geçen aylarda da araştırmaları olmuştu. Ancak onlarda Heparin, ASS ve antikoagülanların entübe hastalardaki etkileri gibi detay araştırmalar yani hastalığın ağırlığına göre etki değerlendirmeleri sınırlıydı.