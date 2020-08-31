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Kan incelticiler Covid-19’u atlatma şansını artırıyor

31 Ağustos 2020
kan incelticiler covid-19

Covid-19 hastalarında sıklıkla tromboz görülüyor. ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, özellikle entübe hastalarda kan incelticiler Covid-19’u atlatma şansını artırıyor…

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre kan incelticiler entübe Covid-19 hastalarında gidişata olumlu etki edebiliyor ve ölüm oranını düşürebiliyor. ABD’li hekimlerin 4 bin 400 hasta ile yürüttükleri kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre, kan incelticilerle tedavi edilenlerin ölüm oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalıyor.

Araştırmayı yürüten New York’taki Mount Sinai Hastaneleri Grubu hekimlerinden Valentin Fuster, “Kan incelticiler tedbir amaçlı verildiyse yapay solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 30 oranında azalıyor” diye belirtiyor. Fuster ve ekibinin, New York’taki beş hastanede tedavi edilen 4 bin 389 hasta üzerinde yürüttükleri çalışmada hastaların üç gruba ayrıldığı bildirildi. Bir gruba kan inceltici verilmezken, ikinci grup kan inceltici ile tedavi edildi, üçüncü gruptakiler ise düşük miktarda kan incelticiyi tedbir amaçlı aldılar.

ÖLÜM RİSKİ AZALIYOR

Araştırma, kan inceltici ile tedavi gören hastaların yüzde 29’unun hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Kan inceltici almayan gruptaki ölüm oranı ise yüzde 26’da kaldı. Ancak hastaların kronik ön rahatsızlıkları ve diğer sağlık faktörleri dikkate alındığında araştırmada yer alanlardan, kan inceltici ile tedavi edilenlerin ölüm oranının yüzde 47 daha az olduğu saptandı. Tedbir amacıyla düşük doz kan inceltici alanlarda ise ölüm oranının yüzde 50 oranında azaldığı görüldü.

Kan inceltici ile tedavi edilirken yapay solunum cihazına bağlanmak zorunda kalan hastaların ölüm oranı yüzde 31, tedbir amaçlı kan inceltici alıp da ilerleyen dönemde entübe olan hastalardaki ölüm oranı da yüzde 28 civarında düştü.

Kan inceltici ile tedavi edilen hastalarda bu yüzden komplikasyon görülmesi oranı yüzde 3, tedbir amaçlı kan inceltici alanlarda ise komplikasyonlara rastlanma oranı yüzde 2 olarak tespit edildi.

TIP DÜNYASI ARAŞTIRMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Kan incelticilerin Covid-19 hastalarındaki olumlu etkisi konusunda yine Mount Sinai Hastaneler Grubu hekimlerinin geçen aylarda da araştırmaları olmuştu. Ancak onlarda Heparin, ASS ve antikoagülanların entübe hastalardaki etkileri gibi detay araştırmalar yani hastalığın ağırlığına göre etki değerlendirmeleri sınırlıydı.


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