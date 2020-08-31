Tarikatla tehlikeli flört

Cumhurbaşkanlığı seçimine tarikatlar karıştırıldı. UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın Büyük Türkiye tarikatının merkezine gitmesi, zikre katılması ve tarikat üyelerinden oy istemesi büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 43 gün adayların yaptığı ziyaretler ve oy istediği çevreler sert tartışmalara yol açtı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar’ın Başkent Lefkoşa’da Arapahmet Mahallesi’nde faaliyet gösteren Büyük Türkiye isimli tarikatı ziyaret etmesi zikir ayinine katılması, tarikat üyelerinden “sağda bölünmeye izin vermeyiniz” deyip oy istemesi büyük tartışmalara yolaçtı.

Ersin Tatar’ın tarikat merkezine yaptığı ziyaret, tarikat üyelerinin video çekip sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı. 3 ayrı video görüntülerinden oluşan paylaşımda birinci videoda Ersin Tatar tarikat üyelerine sesleniyor ve şunları söylüyor: “Seçim arifesindeyiz. Bölünmemek lazım. Sağ da bölünmüştür. Bunun ikinci turu vardır. Birlik-bütünlük çok önemlidir. Buna çok dikkat etmeniz gerekir.”

OY İSTEDİ: UBP Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın Büyük Türkiye isimli tarikata gitmesi ve onlardan oy istemesi büyük tepki çekti. Tatar tarikat üyelerine yaptığı konuşmada “Seçim arifesindeyiz. Bölünmemek lazım. Sağ partiler maalesef bölünmüştür. Bunun ikinci turu vardır. Birlik-bütünlük çok önemlidir. Buna çok dikkat etmeniz gerekir” dedi. Tarikat üyeleri Tatar’a zikir ayini düzenledi. Zikir görüntüleri sosyal medyaya sızdı, büyük tepki topladı

İkinci videoda tarikat lideri olduğu belirtilen ve kendisine Şeyh Osman denilen Osman Varan şöyle dedi: “Bu ada bize Resulalalhın ve Osmanlı’nın emanetidir. Bizim amacımız KKTC’yi ayakta tutmak ve Büyük Türkiye’yi yaşatmaktır. Büyük Türkiye dergahı olarak Hatay’da da çalışmalarımız vardır. Biz para istemiyoruz, yardım edenlerimiz vardır ve bu yardımları ikram olarak kullanıyoruz.

Bizi yönetenlerden, bizi ziyaret eden yöneticilerimizden, Başbakanımızdan Allah razı olsun. KKTC’nin Başbakanı bizi ziyarete geldi. Siyasetçi olarak değil, mümin olarak geldi. Biz de O’na ne güzel ikramları yaptık.

Geçmişte birçok kardeşimizi vatandaş yapmadılar, bakanlar kapılarında beklettiler ama yapmadılar. Rüşvet ile vatandaş yapılıyor. Vakıfların malları eğlence mekanı olarka veriliyor. Biz buna karşıyız. Şimdiki Başbakanımız destekliyoruz.”

Üçüncü videoda ise tarikat üyelerinin düzenlediği zikir ayininde huşu içinde dua eden Ersin Tatar’ın görüntülerine yer verildi.

UBP’DE PANİK: Tarikattaki zikir görüntülerinin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu açıklama yapmak zorunda kaldı ve “Genel Başkanımızı oraya ben götürdüm” dedi. Gardiyanoğlu, Tatar’ın zikire katılmadığını iddia etti ve “Başkanımız laik bir kişidir” dedi. Tarikatın lider olduğu belirtilen Mustafa Osman Varan da yaptığı sosyal medyada yaptığı açıklamada Ersin Tatar’a övgüler düzdü ve “Sayın Başbakanımızı gerektiği gibi ağırladık. Anavatanın yolundadır, desteğimiz onunladır” dedi.

UBP’DE PANİK

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, konunun sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı ve Başbakan’ın dergaha gitmesini kendisinin sağladığını belirtti.

Sadık Gardiyanoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

“ Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la seçim çalışmalarımız çerçevesinde çeşitli kesimlere yönelik ziyaretlerimizi zaman zaman sürdürüyoruz.

29 Ağustos gecesi de Lefkoşa Arapahmet Mahallesi’nde Derviş Paşa konağı yanında Osman Varan adlı kişinin kirasında olan bir mekana gittik ve burada 50-60 kişilik bir grupla sohbet ettik.

Ayrılacağımız sırada ise Genel Başkanımıza mekanı dolaşması teklif edildi.

Herkese karşı son derece saygılı olan Genel Başkanımız mekanı dolaşırken duvarda duran tefi gördü ve bunun niçin kullanıldığını sordu.

Kendisine zaman zaman def kullanılarak dua edildiği ifade edildi ve 30 Ağustos nedeniyle şehitler için bir dua okunmasının söz konusu olduğu anlatıldı, bu duayı dinleyip, dinlemek istemediği soruldu.

Sayın Başbakan da nezaket gösterip duayı dinleyebileceğini belirtti.

Olay, videoda da görüldüğü üzere dakikalar içinde bitti.

Yani, ortada ne bir Dergah ziyareti ne bir zikir toplantısına katılma söz konusudur.

Bu görüntüyü alıp Genel Başkanımız aleyhine yaymaya çalışanlar yanılıyorlar.

Kendinden emin insanlar herkesle görüşür konuşurlar.

Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin beyin çağdaşlığına, laikliğine leke süremez.

Böylesi bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına’ katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmak yanlıştır, yayanların zayıflığının göstergesidir.”