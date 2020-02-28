UniteCyprusNow: Geçişleri kapama kararı keyfidir

UniteCyprusNow, “Corona virüsüne karşı önlem alındığı gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin yedi geçiş noktasından dördünü kapama kararı alması hem zekamıza hem de haklarımıza karşı yapılan bir saldırıdır” dedi.

UniteCyprusNow yaptığı yazılı açıklamada, Kuzeyde tek bir Corona virus vakasına rastlanmadığını, virüslerin günlerce farkedilmeden bulaştırılabildiğini ve bir virüsün geçmek için belirli geçiş noktası seçmediği belirtildi.

İtalya, Yunanistan ve diğer AB ülkelerinde vakaların bildirildiği ama bu ülkelerden gelen kimsenin giriş yaparken control edilmediğini hatırlatan UniteCyprusNow, geçiş kapılarına yeterli sayıda eleman istihdam edileceği bahanesinin de mantıklı olmadığını söyledi.

UniteCyprusNow açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu karar Yeşil Hat üzerinden geçiş yapan insanları taciz etmeyi amaçlamakta ve AB tüzüklerine de ihlal teşkil etmektedir. Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre böylesi önlemleri alma konusunda AB Komisyonu yetkilidir.

Bu karar, her iki toplum arasındaki ilişkileri artırma yönünde çağrıda bulunan son BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da çelişmektedir. Bizce bu statükonun, hatta daha da kötüsü bölünme isteyenlerin, bir başka tepkileri ölçme girişimidir.

Elbette ki Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti virüse karşı önlem almalıdır. Ama adamızdaki tüm insanların faydasına olacak şekilde yapılması gereken şey tek taraflı karar almak değildir. Yapılması gereken, bu tehdide karşı mücadele etmek için Sağlık Teknik Komitesi’nin yetkilendirilmesidir. Çünkü bu tehdit sınır veya geçiş noktası tanımamaktadır.

Böylesi krizler bu adada birlikte yaşamak durumda olduğumuzu net olarak hatırlatmaktadır. Ortak sorunlar ve tehditlere karşı işbirliği içinde birlikte hareket etmeli ve birleşik bir gelecek fikrini aklımızdan çıkarmamalıyız”