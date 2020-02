Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan’a 100 bin ördekli ordu gönderecek

Çin, Pakistan’ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek.

Global Times gazetesinin haberinde, “çekirgelerin doğal düşmanı” olduğu belirtilen ördeklerin 20 yıl önce Doğu Türkistan’da çekirge istilasını önlediği belirtildi.

Pakistan’ın çekirgelerle mücadelesine yardım etmek için bu kez 100 bin ördeğin bu ülkeye gönderileceği kaydedilen haberde, ülkenin Cıciang eyaletindeki Gaovey Kanatlı Hayvan Endüstrisinden temin edilecek ördeklerin kuşlara veya tavuklara göre yabani ortamda hayatta kalma kabiliyetinin daha iyi olduğu aktarıldı.

Cıciang Ziraat Bilimleri Akademisinden araştırmacı Lu Licı konuya ilişkin, “Bir tavuk günde 70 çekirge yiyebilir ancak bir ördek günde 200 çekirge yiyebilir. Arkalarında bir çekirge kozası bile bırakmaz.” ifadelerini kullandı.

Haberde ördeklerin Pakistan’a bu yıl sonu veya gelecek yıl başında gönderilmesinin planlandığı kaydedilerek, bir grup Çinli bilim insanının halihazırda Pakistan’a vardığı ve çekirgeyle mücadelede Pakistanlı yetkililere teknik destek vereceği aktarıldı.

Zhejiang 100,000 ducks will go to Pakistan to kill locusts!

Twenty years ago, the "Duck Army" had sent troops to Xinjiang to calm down the locust plague and make great achievements. pic.twitter.com/V2al1WZcTL

