Dünya

Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan’a 100 bin ördekli ordu gönderecek

28 Şubat 2020

Çin, Pakistan’ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek.

Global Times gazetesinin haberinde, “çekirgelerin doğal düşmanı” olduğu belirtilen ördeklerin 20 yıl önce Doğu Türkistan’da çekirge istilasını önlediği belirtildi.

Pakistan’ın çekirgelerle mücadelesine yardım etmek için bu kez 100 bin ördeğin bu ülkeye gönderileceği kaydedilen haberde, ülkenin Cıciang eyaletindeki Gaovey Kanatlı Hayvan Endüstrisinden temin edilecek ördeklerin kuşlara veya tavuklara göre yabani ortamda hayatta kalma kabiliyetinin daha iyi olduğu aktarıldı.

Cıciang Ziraat Bilimleri Akademisinden araştırmacı Lu Licı konuya ilişkin, “Bir tavuk günde 70 çekirge yiyebilir ancak bir ördek günde 200 çekirge yiyebilir. Arkalarında bir çekirge kozası bile bırakmaz.” ifadelerini kullandı.

Haberde ördeklerin Pakistan’a bu yıl sonu veya gelecek yıl başında gönderilmesinin planlandığı kaydedilerek, bir grup Çinli bilim insanının halihazırda Pakistan’a vardığı ve çekirgeyle mücadelede Pakistanlı yetkililere teknik destek vereceği aktarıldı.

Ayrıca Ningbo Evening gazetesi de “ördek ordusunun” Pakistan’a bir hava aracıyla bir günde taşınabileceğine dikkat çekti.

Pakistan’da son aylarda ortaya çıkan çekirge istilası ciddi boyutlara ulaşmış, son 20 yılın en kötü çekirge istilasına neden olmuştu.

Çin, Pakistan’ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek.




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