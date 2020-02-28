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Dışişleri Bakanlığı: Ülkemize dair olumsuz algı oluşturma teşebbüsü

28 Şubat 2020

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin Koronavirüs önlemleri çerçevesinde dört geçiş kapısını kapama kararı almasının iyi niyetle bağdaşmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarını 7 gün süreyle kapatılmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu kararın ülkemize dair olumsuz bir algı oluşturma teşebbüsü olarak görüyoruz” ifadelerine de yer verildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Koronavirüse (COVID-19) dair ülkemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmazken ve yapılan testler sonucunda negatif olarak belirlenen şüpheli vaka sayısı Güney Kıbrıs’taki şüpheli vaka sayısından çok daha düşükken, Kıbrıs Rum liderliğinin dört geçiş kapısını kapatma kararı iyi niyetle bağdaşmaz. Bu konuda işbirliği yapılması gerektiği ortadadır. Tek yanlı ve ülkemize dair olumsuz algı yaratmaya yönelik adımlar iki taraf arasındaki ilişkilere zarar vermekten öteye gitmez.”

“OLUMSUZ BİR ALGI OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜ”

“Kıbrıs Rum tarafının yarın sabah 06.00’dan itibaren Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarını 7 gün süreyle kapatma kararını ülkemize dair olumsuz bir algı oluşturma teşebbüsü olarak görmekteyiz” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Koronavirüsüne (COVID-19) karşı önlem gerekçesiyle bu kapıları kapattığını basın yoluyla açıklayan Kıbrıs Rum liderliği, geçişlerin akıbetiyle ilgili değerlendirmelerini de 7 gün sonra yapacağını duyurmuştur.

Koronavirüsüne dair müdahale edilen şüpheli vaka sayısına bakıldığında, ülkemizde bu rakamın Kıbrıs Rum tarafında bugüne kadar rastlananın çok altında olduğu aşikardır. Kıbrıs Rum liderliğinin, böylesine bir önlemle, İtalya’da yaşanana benzer bir risk varmış gibi algı yaratma çabasını iyi niyetli olmayan bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.”




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