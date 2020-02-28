Koronavirüs (Covid-19) için Dünya Sağlık Örgütü’den uyarı: Virüs bütün ülkelere yayılabilir

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün hızla yayıldığını ve artık hemen tüm ülkelerin salgına hazırlıklı olması gerektiğini açıkladı.

Son verilere göre Çin dışında hastalığın yayılışının en vahim boyutlarda olduğu iki ülke İtalya ve İran ama 55 ülkede koronavirüs vakaları tespit edildiği açıklanmış bulunuyor.

İran bugün ülkenin tamamında okulların üç gün kapanacağını ilan ederken birçok bölgede Cuma namazları iptal edildi.

Bugün Nijerya, Estonya, Danimarka, Hollanda ve Litvanya da ilk koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıklarken Avrupa’da Almanya ve İsviçre’deki vakalarda artış gözleniyor. En çok yeni vaka tanısı bildiren ülke ise Güney Kore.

Çin ise ilk kez tedavi görüp iyileşen, taburcu olanların sayısının 10 gündür üstüste yeni hastalananların sayısını geçtiğini bildiriyor.

Cenevre’de bir açıklama yapan WHO Sözcüsü Christian Lindmeier salgının boyutlarının büyüdüğünü söyleyerek bir süredir koronavirüsün bütün ülkelere değilse bile hemen hemen tüm ülkelere yayılacağı senaryosu üzerinde çalıştıklarını ve hükümetleri önlem almaya çağırdıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Çin’de Hubeyi eyaletindeki Vuhan kentinde ilk vakaların ortaya çıkışından bu yana geçen iki ay içinde yaklaşık 80 bin kişinin virüsten etkilendi. Bunların yüzde 10’u hastalığı ağır geçirdi ve toplam 2 bin 791 kişi yaşamını yitirdi.

Çin dışındaki 49 ülkede hastalanan 4 bin 351 kişiden 67 kişi öldü. Şimdi bu ülkelerin sayısı 55’e ulaşmış bulunuyor.

WHO Sözcüsü Christian Lindmeier, bir kez koronavirüs bulaşan ve Covid-19 hastası olan bir kişinin bir süre virüse bağışıklığı olacağının varsayıldığını ama bunu kesin olarak da bilemediklerini kaydetti.

İran’da Cuma namazları iptal

Dünya Sağlık Örgütü’nün gelecek hafta bir uzman heyet göndermeye hazırlandığı İran’da Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianuş Cahanpur’un yaptığı son açıklamaya göre 388 vaka tespit edildi ve şu ana kadar 34 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. İran haber ajansı İRNA’ya göre Tahran 128 vaka ile başı çekiyor onu 88 ve 65 vaka ile Kum ve Gilan izliyor.

İran Devlet Televizyonu ülkenin 31 eyaletinden 23’ünde Cuma namazlarının Koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Cuma namazının iptal edildiği yerler arasında başkent Tahran ve kutsal sayılan Şii kentleri Kum ve Meşhed de var.

Hastalananlar arasında Sağlık Bakan Yardımcısı Irac Harirci ve Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekâr da bulunuyor.

Diğer ülkelerde durum

İran şu anda Körfez bölgesinde Koronavirüs nedeniyle ölüm vakası yaşanan tek ülke fakat komşusu Afganistan, Pakistan, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’da da hastalık görüldü.

Şu ana kadar herhangi bir vakanın görülmediği Suudi Arabistan, seyahat sınırlamaları koydu.

Hastalığın ortaya çıktığı ilk Sahra altı Afrika ülkesi Nijerya oldu. Nijerya yetkilileri kamuoyuna itidal çağrısı yaptı.

Güney Afrika daha önce hastalığın ortaya çıktığı Diamond Princess lüks yolcu gemisinde mürettebat olarak çalışan iki vatandaşında Koronavirüs çıktığını bildirdi.

Yeni Zelanda yetkilileri, İran’dan dönen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kore’de ortaya çıkan 256 yeni vakayla toplam hasta sayısı 2 bine çıktı.

Çin’de ise hastalığın yayılma hızı yavaşlamışa benziyor.

Yetkililer Çin’de çoğu Hubei eyaletinde olmak üzere 327 yeni vaka açıkladı. Bu son bir ay içinde görülen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu. Bir gün içinde hastalıktan ölenlerin sayısı ise 44 olarak bildirildi.

Avrupa’da yayılıyor

Avrupa’da ise virüsün en çok görüldüğü ve yayıldığı ülke hâlâ İtalya ama bugün Belarus, Hollanda ve Litvanya da birer vaka saptandığını açıklayarak virüsün yayıldığı Avrupa ülkelerine katıldılar. Hollanda daha sonra ikinci bir vaka bildirdi.

Hastaların yakında İtalya’ya seyahat ettikleri açıklandı.

İtalya’nın komşusu İsviçre’de de vakalarda artış gözleniyor.

15 vaka tespit edilen ve 100 kişinin karantinaya alındığı İsviçre’de konserler, spor yarışmaları gibi 1000 kişinin üzerinde katılımlı kamusal faaliyetler iptal ediliyor.

Lüks yolcu gemisindeki İngiliz hasta öldü

Halen Japonya’da Yokohama’da karantinada tutulan Diamond Princess adlı lüks yolcu gemisindeki bir İngiliz yolcunun bugün Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aynı gemideki 30 İngiliz ve 2 İrlanda vatandaşı geçen Cumartesi Japonya’dan İngiltere’ye tahliye edilmiş ve iki haftalık bir karantinaya alınmıştı.

İngiltere’deki vakalara ise bugün üç kişi daha eklendi ve toplam hasta sayısı 19’a çıktı.

İngiltere’de Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson salgınla ilgili önlemleri görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptı.

Piyasalarda 2008 krizinden bu yana en kötü hafta

Koronavirüsün hızla farklı ülkelere yayılması yatırımcıları huzursuz etti ve hisse senetleri piyasaları 2008 mali krizinden bu yana kötü haftasını yaşıyor.

Dün ABD ve Avrupa hisse senetleri piyasalarında yaşanan düşüşler yaşanmış, Dow Jones endeksi önceki güne göre 1200 puan gerilemişti.

Bu bu sabah açılan Asya piyasalarını da sarstı ve Japonya, Avustralya, Kore, Çin ve Hindistan piyasalarında büyük düşüşler yaşandı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi bugün 3,7 puan düştü, bir hafta içindeki kaybı ise yüzde 9’u buldu.

Avustralya borsası günü yüzde 3,3’lük bir düşüşle kapattı, ve ASX200 endeksi bir hafta içinde yüzde on değer kaybetti. Bu 2008 mali krizinden bu yana Avustralya borsasında yaşanan en büyük kayıp oldu.

Hindistan’da Nifty 50 endeksi yüzde 3 düşüş gösterdi. Çin’deki Şanghay Birleşik Endeksi yüzde 3,7 düştü.

İngiltere’de de piyasa güne düşüşle başladı ve düşüş sürüyor.

Açılıştan kısa süre sonra FTSE-100 endeksi 224 puan ya da yüzde 3,3’lük düşüşle 6,572’ye gerilemişti.

Uzmanlar İtalya’da ve diğer bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni Koronavirüs vakalarının sayısının beklenmedik derecede yüksek oluşunun yarattığı kaygıların piyasalar üzerinde etkili olduğunu söylüyorlar.

Çin uzmanı ekonomist Iris Pang, Asya piyasalarının koronavirüse ilk tepkilerinin yavaş olduğunu, bunun Çin’le sınırlı bir sorun olduğunu düşündüklerini, fakat Güney Kore ve Japonya’daki vakaların artmasının endişeleri birden bire tırmandırdığını söylüyor.