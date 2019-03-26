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Umut Lefkoşa’da farkını ortaya koydu

26 Mart 2019
umut özsoy

 “MAYA MOTION” TADINDA EĞLENCE:

Başarılarını Avrupa kabinlerinde taçlandıran ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy, kendi konsept partisi olan “Maya Motion” organizasyonu ile Lefkoşa Berlin’de sahne alarak unutulmaz bir eğlence yaşattı

berlin

Ülkemizin yetiştirdiği en iyi DJ’ler arasında yer alan Umut Özsoy geçtiğimiz cumartesi gecesi Lefkoşa’nın sevilen mekanı Berlin’de sahne aldı. Başarılı DJ kendi konsept partisi olan “Maya Motion” organizasyonu ile eğlence severlere Berlin’de unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin açılışını genç yetenek Aytaç Özalp yaptı. İlerleyen saatlerde kabine giren Umut ise coşkuyu iyice artırdı. Lefkoşa’ya hareket getiren parti eğlence severlerin beğenisini kazandı.

berlin

Kış sezonunda prodüksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Umut Özsoy yaz aylarında iki tane yepyeni şarkı çıkaracağını da açıkladı.  Yurt dışında aldığı eğitimin ardından yaklaşık bir yıldır çalışmalarını devam ettiren başarılı DJ, 2019 yılında yepyeni projelerle hayranlarının karışına çıkmaya hazırlanıyor.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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