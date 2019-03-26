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Şahin gecesinde Kurtoğlu sürprizi

26 Mart 2019
müslüm baba

AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR:

Girne’deki Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi’nde sahne alan Türkiye’nin yükselen seslerinden Şahin Kendirici, konuklar arasında bulunan usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nu sahnesinde ağırladı

Kıbrıs’ın ilk ve tek yeni nesil meyhanesi Müslüm Baba geçtiğimiz hafta sonu bomba gibi isimleri sahnesinde ağırladı. Gişe rekorları kıran “MÜSLÜM” filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran ve aynı zamanda ‘Adana’ya Gel Gidek’ parçası ile müzik piyasasını alt üst eden Şahin Kendirci, Müslüm Baba’nın adının verildiği mekanda bir kez daha hayranlarının karşısına geçti.

yeni nesil meyhane

Yoğun ilgi ile karşılandığı, kendi mekanı gibi gördüğü Girne’de bulunan Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi’nde tekrar sahne almaktan oldukça onur ve gurur duyan genç isim harika performansı ile büyük beğeni kazandı.

Kendirci’nin canlı canlı muhteşem sahnesine ise büyük üstat Cengiz Kurtoğlu harika bir sürpriz yaparak konuk oldu. Mekanın ününü duyup eğlenmek için gelen Cengiz Kurtoğlu, genç ismi kırmayıp onunla sahnesini paylaşmayı da ihmal etmedi. Genç ismi yürekten tebrik eden üstat Cengiz Kurtoğlu, Şahin Kendirici’ye başarılarının devamını diledi.

 

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