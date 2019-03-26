Cisco Systems Ada’ya geliyor

Cisco System partnerlerinden Netex ve Gigabyte Ltd, ‘Veri ve İletişimde Yenilikçi Yaklaşımlar’ konulu etkinlik düzenliyor.

27 Mart Çarşamba (Yarın) 9.30 – 13.30 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşecek organizasyonda, Kamu ve Özel sektörden bilişim uzmanları ile birlikte, konuya ilgi duyan ülkemizin diğer IT uzmanlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor…

Kuzey Kıbrıs’ın lider bilişim şirketlerinden Gigabyte Ltd önemli bir ornaizasyona imza atıyor.

Cisco Systems sponsorluğunda gerçekleşecek ‘Veri ve İletişimde Yenilikçi Yakşımlar’ konulu etkinlik 27 Mart Çarşamba (Yarın) 9.30 – 13.30 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşecek.

Ciddi bir kadro ve zengin içeriklerle sunumların yapılacağı etkinlikle, Kamu ve Özel sektörden bilişim uzmanları ile birlikte, konuya ilgi duyan ülkemizin diğer IT uzmanlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

TEKNOLOJİDE GELİŞMELERDEN GERİ KALMAYIN

“Veri ve İletişimde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu bir etkinlikle, Cisco Systems partnerlerinden Netex ve Gigabyte Ltd organizasyonuyla yapılacak toplantı sektör için önemli ayrıntılar içeriyor.

Gigabyte Ltd’in ev sahipliği yapacağı bu toplantıya Kamu ve Özel sektörden bilişim uzmanları davet edilmekle berebar konuya ilgi duyan herkes katılabilecek.

Açılış konuşmasını Cisco Ticari Pazarlar Müdürü Hülya Güven’in yapacağı bu etkinlikte Lefkoşa HP Milletvekili Gülşah Sanver Bürokrasinin iletişime bakışını anlatacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ise İletişimin Önemi hakkında konuşma yapacak. Cisco Türkiye Sistem Mühendisi Onur Yalçınkaya’nın gerçekleştireceği ‘Reinvent Networking’ konulu sunumun ardından Yine Cisco Türkiye Sistem Mühendislerinden Cem Albayrak ise ‘Unlock The Power of Data’ başlığıyla başka bir sunum gerçekleştirecek.

Yerel servis şirketlerimizden Comline Service Ltd Direktörü Engin Akçın ın Kesintisiz Güç Kaynakları ile ilgili yapacağı sunumun ardından ise Gigabyte Ltd Service Destek Sorumlusu Fatih Erdoğan, KKTC’de Servis ve Destek hizmetlerini irdeleyen başka bir sunum gerçekleştirecek.

Bu tür uluslararası firmalarla gerçekleştirilecek etkinliklerin artmasının KKTC iş insanları açısından önemine vurgu yapan Gigabyte Ltd direktörü Yılmaz Kaygısız, kapanış konuşmasını yapacak ve öğle yemeğine geçilerek etkinlik son bulacak.