KıbrısMagazin

Alkışlar Linet’in İsyan’ına

26 Mart 2019
linet

BACAK DEKOLTESİYLE GÖZ DOLDURDU:

Ünlü sanatçı Linet, Girne’de verdiği konserde derin bacak dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken “İsyan” adlı şarkıyla da dinleyiciyi kendinden geçirdi

Sesi ve yorumuyla sahnelerin aranan ismi Linet, Girne’deki konserinde unutulmaz bir geceye imza attı. Derin bacak dekoltesiyle göz dolduran ünlü yorumcu fiziğiyle de hayranlarından tam not aldı. Sahnede güncel yorumlar yapan ünlü şarkıcı son zamanlarda ünlü isimlerin youtuber olmasıyla ilgili sorulan sorulara “Biz de youtube kanalı açtık ve buna ayak uyduruyoruz değişim kaçınılmaz. Bir söz görmüştüm ‘Beyin app (uygulama) olsaydı belki insanlar kullanmaya başlarlardı’ diye. Kendimizi güncellememiz ve dijital dünyaya ayak uydurmamız lazım” dedi.

Sözlerine devam eden sanatçı Linet “Var olan bir yeteneğiniz varsa bunu teknoloji ile birleştirdiğinizde başarı zaten gelecektir. Fakat youtube’da insanlara profesyonel bir şeyler veremezsiniz. Televizyondakine kıyasla daha amatör görseller ve içerikler olacaktır. Akustik çalışmalar yaptığınızda da sesiniz pat diye ortada olacağından güveniyorsan kendine hadi hodri meydan o zaman” dedi.

Geniş repertuarından seçkiler sunan başarılı sanatçı, sahnesinin finalinde hafızalarda yer edinen “İsyan” yorumuyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

 

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