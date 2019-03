Netflix’e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?

Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus’taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu.

Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.

Apple’in duyurduğu yeni TV uygulamasına piyasanın ilk tepkisi olumsuz oldu. Tanıtımın hemen ardından Apple hisseleri yüzde 2 düştü. İlerleyen saatlerde yeniden değer kazanmaya başladı.

Peki Apple’ın getirdiği yeni uygulamalarda neler var?

Apple’ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye’de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu’nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken “Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik” dedi.

Bugüne kadar Apple’ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek.

Apple’ın üreteceği orjinal içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Eylül ayından sonra uygulama Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

Apple TV Plus, 100’den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.

Henüz ücretlendirmeye yönelik bir detay paylaşılmadı.

