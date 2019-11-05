Uluslararası ticaret kan kaybediyor

Ticaret Dairesi’nin raporuna göre, KKTC’nin 2019 yılı Ocak – Temmuz dönemi ihracatı 57.8 milyon dolar, toplam ithalatı ise 798.4 milyon dolar olarak gerçekleşti

İTHALAT YÜZDE 23 DÜŞTÜ: KKTC’nin 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde toplam ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düştü. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde ithalatın yüzde 62.4′ ü Türkiye’den, yüzde 37.6′ si ise 3. ülkelerden yapıldı

İHRACAT YÜZDE 19 AZALDI KKTC’nin 2019 yılı Ocak – Temmuz dönemi ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşüş göstererek 57.8 milyon dolar olarak gerçekleşti, ihracatın yüzde 54′ ü Türkiye’ye, yüzde 46.’ Sı ise 3. ülkelere yapıldı

SÜT ÜRÜNLERİ VE YAKIT LİSTE BAŞI: En fazla yakıt aldık, süt ürünü sattık. 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde, toplam ithalatta en büyük payı yakıt ve taşıt araçları aldı. Dönem ihracatında aslan payı ise süt ürünleri, narenciye ve hurdaların oldu

Pınar BARUT

Ticaret Dairesi’nin, 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ihracat ve ithalat raporuna göre, KKTC’nin 2019 yılı Temmuz ayı ihracatı, 2018 yılının Temmuz ayına göre yüzde 29 oranında bir düşüş göstererek 5.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KKTC’nin 2019 yılı Temmuz ayı ithalatı, 2018 yılının Temmuz ayına göre yüzde 13 oranında bir azalış göstererek 125.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Dairesi’nin raporuna göre, KKTC’nin 2019 yılı Ocak – Temmuz dönemi ihracatı 57.8 milyon dolar, toplam ithalatı ise 798.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’den alıp Türkiye’ye satıyoruz

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde ithalatın yüzde 62.4′ ü Türkiye’den, yüzde 37.6′ si ise 3. ülkelerden yapıldı.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracatın yüzde 54′ ü Türkiye’ye, yüzde 46.’ Sı ise 3. ülkelere yapıldı

İhracatta süt ürünleri, narenciye, hurdalar ilk üçte

İstatistiklere göre, önemli ihraç mallarında süt ürünleri ile narenciye zirve için yarışıyor, hurdalar zirve yolunda sırayı takip ediyor.

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 57.8 milyon dolarlık ihracatta süt ürünlerinin payı 25 milyon 414 bin 747 dolar olurken, narenciyenin payı 19 milyon 30 bin 883 dolar oldu.

En fazla ihraç ettiğimiz ürünler listesinde üçüncü sırayı hurdalar aldı. Toplam ihracat içerisindeki, hurdaların payı, 3 milyon 603 bin 401dolar oldu.

İthalatta en büyük pay yakıt ve taşıtın

Ticaret Dairesi’nin 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ihracat ve ithalat raporuna göre, ithalatta en büyük payı yakıt ve taşıt araçları aldı.

798.4 milyon dolarlık ithalatta yakıtın payı 101 milyon 86 bin 383 dolar olurken taşıt araçlarının toplam ithalattaki payı 75 milyon 516 bin 319 dolar oldu.

Önemli ihraç ürünleri:

KKTC’nin önemli ihraç malları listesini; süt ürünleri, narenciye, hurdalar, tütün, meşrubat-meyve suyu, konfeksiyon, rakı, patates, balıklar (taze ve soğan), yumurta, hurda kağıt, sigaralar, konsantre, piliç eti, sebzeler, deriler, keçi boynuzu (çekirdek, öğütülmüş), ilaçlar, yün yaprağı oluşturuyor.

Önemli ithal ürünler:

KKTC’nin önemli ithal malları listesini ise şu ürünler oluşturuyor: Yakıt, taşıt araçları, elektrik santral sistemleri, mobilya ve aksamları, sanayi tipi makineler, bilgi işlem makineleri ve aksamları, alüminyum profil, alkollü içkiler, ambalaj kapları, ambalaj kartonu, arpa, asfalt + zift, aydınlatma cihazları, ayçiçeği yağı, balıklar (konserve), bebek ve oyuncaklar, bira, bisküvi, borular ve aksamları, buğday, bulaşık makineleri, buzdolabı+frizeer, cam (işlenmiş düz), cam eşyaları, cep telefonları, çamaşır makineleri, çay, çelik mutfak eşyası, çikolata, çimento, çimento hammaddesi, demir ve çelik çubuklar, piliç etleri, deri ayakkabılar, elektrikli ev eşyaları, elektrik malzemeleri, ev boyaları, fayans, galvanize saç, gaz ocakları, halı, havası alınmış yiyecekler, hayvan yemleri ve katkı maddeleri, ilaçlar, inşaat demiri, jeneratör, kağıt ürünleri, kahve, kereste ve sunta, kimyevi gübre, klima cihazı, konfeksiyon, konsantre, konserve et (beef), konserve yiyecekler, kontrplak, kozmetik ürünleri, kumaşlar, LPG gazı, makine yağları, MDF (Ahşap Malzeme), meşrubat, meyve suları, mısır, muhtelif hırdavat eşyası, mutfak eşyaları, oto aksamları, oto lastikler, pirinç, plastik ambalaj malzemeleri, plastik hammaddesi, plastik mamulleri, porselen mutfak eşyası, sanayi tipi makn.aks, seramik karolar, sıhhi tesisat malzemeleri, sigaralar, spor ayakkabıları, spor malzemeleri süt ürünleri, şeker, tarım makineleri, taze meyveler, telefon cihazları, telefon santral aksamları, televizyon, temizlik ürünleri, tıbbi cihazlar, veteriner ilaçları, yükleyiciler, zirai ilaçlar.