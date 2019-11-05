Kıbrıs

Fuat Azimli görevden alındı…

5 Kasım 2019

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Mehmet Öznacar atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü olarak görev yapan  Fuat AZİMLİ’nin 05.11. 2019 tarihinde bu görevinden alındığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürü olarak görev yapan Mehmet ÖZNACAR’ın 04.11. 2019 tarihinde bu görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine  04.11. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır denildi.



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