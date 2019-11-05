Karşıyaka İlkokulu “dışarıda”

Karşıyaka Merkez İlkokulu, 1 Kasım “ Okul Dışarıdayız” günü etkinlikleri çerçevesinde etkinlikler düzenledi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Karşıyaka Merkez İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 1 Kasım “ Okul Dışarıdayız” günü etkinlikleri çerçevesinde önce okul bahçesindeki, ağaçlardan zeytin topladı ardından Karşıyaka Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret etti.

Öğrenciler, zeytinyağı üretimini Karşıyaka Zeytinyağı Fabrikası’nda izledi. Fabrikan okula dönüşte de köy çöreğini zeytinyağına batırarak tadına baktı.

Öğrenciler bu etkinlik ile hem zeytinyağının oluşumunu yerinde inceleme imanı buldu ve zeytinyağının faydaları hakkında bilgi edindi hem de doğa ile iç içe eğlenceli bir gün geçirdi.