Kıbrıs

Özersay: Bilet kopyalayıp turistlere satan şahıs tutuklandı

5 Kasım 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kamu kurumlarında yolsuzluk yaparak kişisel menfaate tenezzül edenler aslında bu ülkenin ve Halkın geleceğini çalmaktadırlar…” dedi.

Özersay açıklamasında, Dokundukça çürümüşlüğün boyutu ortaya çıkıyor. Tarihi bir mekanın giriş biletlerini kopyalayıp gelen turistlere veren, topladığı parayı da cebine indiren bir şahıs bu sabah itibariyle polis tarafından tutuklandı, mahkemeye çıkarılacak.

Çok açık söylüyorum bu ve benzeri olayların üzerine gittiğimiz için bunlar ortaya çıkıyor. Bunların ve dahasının üzerine gideceğiz ve HİÇ TAVİZ VERMEYECEĞİZ. Polis tahkikatının hızlıca tamamlanması ve suç unsuru mahkeme tarafından tespit edildiği taktirde cezasını çekmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kamu kurumlarında yolsuzluk yaparak kişisel menfaate tenezzül edenler aslında bu ülkenin ve Halkın geleceğini çalmaktadırlar. Görevimizin gereği olarak bunların üzerine KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN kararlı şekilde gideceğiz.

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