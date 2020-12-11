Uluslararası Gazeteciler Federasyonu açıkladı: Türkiye, cezaevinde en çok gazeteci bulunan ülke

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) 2020’de 42 gazeteci ve medya çalışanının görevleri başındayken öldürüldüğünü, şu anda 235 gazetecinin cezaevinde olduğunu açıkladı.

IFJ’nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde paylaştığı rapora göre, gazeteci cinayetlerinde son 5 yılda 4 kez birinci sırada bulunan Meksika 13 medya mensubunun öldürülmesiyle yine ilk sıraya yerleşirken, onu 5 cinayetle Pakistan izledi. Afganistan, Hindistan, Irak ve Nijerya’nın her birinde üç gazeteci öldürüldü.

150 ülkeden 600 bin üyesi olan kuruluşun yaptığı araştırmanın bulgularına göre Avrupa, çoğunluğu Türkiye ve Belarus’ta olmak üzere tutuklu 91 medya çalışanıyla cezaevinde en çok gazeteci bulunan bölge oldu. Mısır’ın birinci sırada yer aldığı Afrika’da 62 gazetecinin tutuklu olduğu kaydedildi. Asya Pasifik, Çin’in hakim olduğu listede 47’yle üçüncü sırada yer aldı. Ortadoğu ve Arap dünyası 33’le 4. sıraya yerleşirken, listenin başında Suudi Arabistan’ın geldiği belirtildi. Amerika kıtasıysa Küba ve Venezuela’daki vakalarla 5. sırada listelendi.

Cezaevinde en çok gazeteci bulunan ülkeler arasında Türkiye (67), Mısır (21), Çin (23), Eritre (16), Suudi Arabistan (14), Belarus (11), Yemen ve Kamboçya (9), Kamerun (6), Fas ve Myanmar’ın (5) adı geçti.

Diğer yandan gazeteci cinayetlerinde dünya genelinde can kaybının, küresel gazeteciler sendikasının 30 yıl önce bu hesaplamalara başladığı zamandakiyle hemen hemen aynı seviyede olduğu ve son zamanlardaki düşüş eğiliminin bir parçası olduğu kaydedildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “Gazeteci cinayetlerinin son yıllarda azalması, gazetecilerin işlerini yaparken karşılaşmaya devam ettiği ölümcül tehlikeyi ve tehditleri değiştirmez” dedi.

Kuruluş 1990-2020 döneminde 2 bin 658 gazetecinin öldürüldüğünü ortaya koyarken, Bellanger “Bunlar sadece istatistik değil. Onlar kendilerini gazetecilik mesleğine adamış ve bu iş uğruna en ağır bedelleri ödemiş dostlarımız ve meslektaşlarımız. Onları hatırlamakla kalmıyoruz; hükümetlerin ve kanun yapıcı konumdaki yetkililerin katilleri adaletin karşısına çıkarması için bastıran her davanın takipçisi de oluyoruz” diye ekledi.