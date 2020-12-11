Tayland’da yerel halkı kenevir yetiştiriciliğinde eğitmek için program düzenlenecek

Tayland’da Turizm, Spor ve Halk Sağlığı Bakanlıkları ekim alanlarına yönelik taslak programın hazırlanmasıyla gelecek yıl Güneydoğu Asya’daki tıbbı amaçlı kenevir turunu başlatmaya hazır.

Turizm ve Spor Bakanı Priphat Ratchakitprakarn, turun amacının kenevirin tıbbi amaçlı kullanımına dair farkındalığı artırmak ve bitkiyi yetiştirmekle ilgilenenleri yasalara dair bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Turun parçası olabilecek 8 bölgede ekim alanları bulunuyor ve bu 8 bölge Mae Hong Son, Lampang, Samut Songkhram, Sakon Nakhon, Nakho Ratchasima, Buri Ram, Phatthalung ve Chon Buri’den oluşuyor.

Bangkok Post’un haberine göre Priphat Ratchakitprakarn tura dair şu ifadeleri kullandı:

Program ilk aşamada bir topluluk işletmesi kurmak ve yetkili kenevir yetiştiricileri olmak isteyen yerel halkı eğitmeyi amaçlıyor. Bu program kenevire ve ekonomik faydalarına dair temel bir kavrayış sağlayacak.

Bakan ayrıca Turizm Bakanlığı’nın Thayland Geleneksel ve Alternatif İlaç Dairesi’yle tıbbi turizmi teşvik etmek üzere birlikte çalışmak için görevlendirildiğini belirtti.

Bakanlıklar ortaklaştıkları programla hem Tayland hem de yabancı pazarları canlandırmak istiyor. Priphat Ratchakitprakarn bu işbirliğinin yerel halka kenevire ve bitkisel turizme dair daha iyi beceri ve bilgi kazandıracağını ve bu sayede halkın yeni gelir kaynakları oluşturabileceğini belirtti.

Kabine 4 Ağustos’ta bazı geleneksel şifacılar ve çiftçiler de dahil olmak üzere özel tıbbi pratisyenlerin tedavi amacıyla bitkiyi yetiştirmesine izin verecek şekilde ilgili yasaya yönelik değişiklik önerisini onaylamıştı.

Öte yandan Tayland’da kenevirin eğlence amacıyla kullanımı hâlâ yasak. Priphat Ratchakitprakarn hükümetin gelecek Ekim’de Buri Ram’da kenevir fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirtti. Etkinlik esasen bu yıl gerçekleşecek şekilde planlanmış ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

Tur faaliyetlerinde yetiştirme, yönetmelik ve kenevir tarımından nasıl para kazanılacağına dair süreçlerin anlatılması amaçlanıyor.