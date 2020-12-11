Köpek sahiplerini üzecek araştırma

Oturmayı ya da pati vermeyi öğrendiği için köpeğinizin çok zeki olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak yeni bir araştırmaya göre çoğu köpek, hayatı boyunca çok sınırlı sayıda kelimeyi anlayabiliyor.

Araştırmacılar, köpeklerin ses birimlerini (speech sound) yorumlayabilecek, “insana benzer” işitsel yetenekleri bulunduğunu ama kelimeler arasındaki ince farkları algılayamadığını tespit etti.

Kullandığımız tüm kelimeler ses birimlerinden oluşuyor ve bu ses birimlerinden biri bile değişirse kelimenin tüm anlamı değişebiliyor. Örneğin “gel” kelimesi “göl”, “git” kelimesi “güt” halini alabiliyor.

Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılar, hayvanların kafalarına bağlanan elektrotlarla çalışan, elektroensefalografi adı verilen bir teknik kullanarak evcil köpeklerinin beyin aktivitesini ölçtü.

Araştırmacılar, öncelikle köpeklere gündelik hayatlarından bildikleri “gel” gibi komutları, sonra da “gal” gibi buna benzer ama anlamsız kelimeleri ve sonra “bep” gibi tamamen farklı ve anlamsız kelimeleri dinletti.

Bunun sonucunda köpeklerin, bildikleri komut sözcükleriyle çok farklı ve anlamsız sözcükler arasında hızlı ve net bir şekilde ayrım yapabildiğini keşfetti. Çalışmanın başyazarı Lilla Magyari, şunları söyledi:

Beyin aktivitesi, bildikleri talimatları ve çok farklı anlamsız kelimeleri dinlediklerinde farklı görünüyor. Bu da köpeklerin o kelimeleri tanıdığı anlamına geliyor.

Ancak görünüşe göre köpekler, bildikleri kelimelerle benzer tınlayan ama anlamlı olmayan kelimeler arasındaki küçük farklılıklara aldırış etmiyor. Eötvös Loránd Üniversitesi’nin etoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı Magyari, çalışmaya katılan köpeklerin bu kelimeleri aynı işlediğini ifade ediyor.

“Köpekler, işitme yetenekleriyle, yani kelimeleri ve sesleri ayırt etme yetenekleriyle ünlü” diyen Magyari, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama görünen o ki tüm ses birimlerine dikkat etmiyorlar. Belki de insan konuşmasında tüm ayrıntıların ve ses birimlerinin ne denli önemli olduğunun farkında değiller. Ortalama bir köpek düşünün, hayatında sadece birkaç komutu öğrenebilir.

Magyari’ye göre bu çalışma, köpeklerin aslında insan konuşmasını gerçekten dinlediğini, yani sadece tanıdık komutlara veya mimiklere yanıt vermediğini ortaya koydu.

Köpeklerin yabancı konuşmacıların komutlarını dinlediği esnada da beyin aktivitesi kaydettiklerini söyleyen araştırmacı, sözlerini şöyle sürdürdü: