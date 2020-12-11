Rusya, Sputnik V aşısının 150 binden fazla kişiye uygulandığını duyurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının 150 binden fazla kişiye uygulandığı açıklandı.

Aşıyı geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Sputnik V’i 150 binden fazla vatandaşımıza uyguladık. Bu, diğer ülkelere göre en fazla aşılanmış kişi sayısı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’da alkol tüketiminin çok fazla olmasından dolayı aşırı alkol tüketen kişilerde aşının pek işe yaramayacağı söylentileri çıkması üzerin Gintsburg, “Alkol tüketimi sadece insanın kendisine değil onun bağışıklık sistemine de zarar verir. Bu sebepten dolayı alkol fazla tüketilmemeli” dedi.

Sputnik V aşısı geçen hafta başkent Moskova’da uygulanmaya başlamıştı.

Rus yapımı aşının, ilk olarak doktorlara ve diğer sağlık çalışanları ile öğretmenlere ve sosyal hizmet çalışanlarına uygulanacağı belirtilmişti.

Aşı vurulacak kişilere 60 yaş sınırı getirilirken, sağlık sorunu olanlar, hamileler ve son iki haftadır solunum yolu hastalığı olanlar aşı yaptıramayacak.